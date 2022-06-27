Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до лідерів країн Великої сімки, що війну з Росією необхідно завершити до зими

Про це повідомляє Reuters.

Двоє дипломатів ЄС розповіли аґенції, що Зеленський у своєму зверненні заявив лідерам G7, що хоче, аби війна Росії проти України закінчилася до кінця 2022 року - до настання зими.

Також президент попросив забезпечити Україну системами протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії, надати гарантії безпеки, допомоги в експорті зерна та у відновленні країни після війни.

Зеленський звернувся до лідерів Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США по відеозв'язку в понеділок, 27 червня, у другий день саміту G7 у Німеччині.

Пізніше Зеленський написав, що Україна відчуває підтримку держав Великої сімки.

"У режимі відеоконференції звернувся до саміту лідерів G7. Україна відчуває підтримку держав Великої сімки. Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні в боротьбі з російським вторгненням. Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - написав Зеленський.

Він додав, що запропонував лідерам G7 п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, для всієї Європи і, що важливо, для зменшення колосальних витрат усіх країн через цю російську війну.

"Перше – дієві гарантії безпеки для нашої держави. Друге – сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї. Третє – відновлення аграрного експорту з нашої країни. Четверте – визнання Росії державою – спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів. Пʼяте – післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проєктом нашого часу. Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів – це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи", - сказав Зеленський.

27 червня країни Великої сімки домовилися про запровадження нових санкцій проти Росії.

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