Країни G7 погодили заяву, яка стане основою співпраці з Україною, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні.

"Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав "Групи семи" - найбільших світових демократій. Окреслив наше бачення того, що має бути зроблено для перемоги свободи і гарантування безпеки України", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням землі та людей.

"Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту - нафтові суміші та нафтопродукти. Запропонував передовим державами взяти участь у відбудові України після війни. Погодили разом спільну заяву Групи семи щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної пам'яті, спільних цінностей, нашої свободи. Заява максимально в інтересах України і стане основою нашої подальшої співпраці", - сказав він.

Зеленський заявив, що відчув ще більшу готовність світу допомагати України.

"І те, що ми уже досягли історичного результату, бо для усього вільного світу зрозуміло - саме Україна в цій війні є стороною добра, Росія ж програє, бо зло завжди програє", - підсумував президент.

G7, або "Велика сімка", дослівно Група Семи — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).