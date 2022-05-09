Країни G7 погодили заяву, яка стане основою співпраці з Україною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запропонував лідерам держав "Групи семи" (G7) взяти участь у відбудові України після війни
Про це він сказав у відеозверненні.
"Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав "Групи семи" - найбільших світових демократій. Окреслив наше бачення того, що має бути зроблено для перемоги свободи і гарантування безпеки України", - зазначив Зеленський.
Президент повідомив, що закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням землі та людей.
"Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту - нафтові суміші та нафтопродукти. Запропонував передовим державами взяти участь у відбудові України після війни. Погодили разом спільну заяву Групи семи щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної пам'яті, спільних цінностей, нашої свободи. Заява максимально в інтересах України і стане основою нашої подальшої співпраці", - сказав він.
Зеленський заявив, що відчув ще більшу готовність світу допомагати України.
"І те, що ми уже досягли історичного результату, бо для усього вільного світу зрозуміло - саме Україна в цій війні є стороною добра, Росія ж програє, бо зло завжди програє", - підсумував президент.
G7, або "Велика сімка", дослівно Група Семи — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе