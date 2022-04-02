Країни G7 пообіцяли Україні економічну та гуманітарну підтримку

Про це повідомило представництво в Україні у Twitter.

Посли країн G7 наголосили, що залишаються відданими незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

"У той час, як Україна бореться проти російської агресії та забезпечує основні та нагальні потреби українців, посли G7 намагатимуться крім внутрішнього процесу реформ підтримувати й ці негайні зусилля. Група використовуватиме свою мережу та свої ресурси, щоб допомогти Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку як для короткострокових потреб, так і для довгострокового розвитку", - заявили дипломати.

Посли запевнили, що уважно стежитимуть за повідомленнями про потенційні військові злочини та інші порушення гуманітарного права, а також допомагатимуть Україні захистити розуміння свободи, демократії, верховенства права та прав людини.

"Група координуватиме свої зусилля з іншими міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення та заохочення повернення України до її амбітного шляху економічних та судових реформ після війни", - наголосили дипломати.