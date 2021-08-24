Країни "Великої сімки" почали віртуальний саміт щодо ситуації в Афганістані

Про це повідомляє Укрінформ.



Згідно з повідомленням, 24 серпня о 16:45 за київським часом стартував віртуальний саміт лідерів країн G7. Представники США, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу зібралися для обговорення ситуації в Афганістані.



За інформацією агентства, на зустрічі президента США Джо Байдена, ймовірно, спонукатимуть піти на продовження до 31 серпня терміну для завершення евакуації з Кабула, до чого закликає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.



Однак, зазначається, що сьогодні "Талібан" заявив, що цей термін не буде продовжений, навіть якщо евакуація не встигне завершитися.

Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.

В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".