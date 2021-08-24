Країни "Великої сімки" почали віртуальний саміт щодо ситуації в Афганістані
Країни "Великої сімки" (G7) 24 серпня почали віртуальний саміт щодо ситуації в Афганістані
Про це повідомляє Укрінформ.
Згідно з повідомленням, 24 серпня о 16:45 за київським часом стартував віртуальний саміт лідерів країн G7. Представники США, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу зібралися для обговорення ситуації в Афганістані.
За інформацією агентства, на зустрічі президента США Джо Байдена, ймовірно, спонукатимуть піти на продовження до 31 серпня терміну для завершення евакуації з Кабула, до чого закликає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Однак, зазначається, що сьогодні "Талібан" заявив, що цей термін не буде продовжений, навіть якщо евакуація не встигне завершитися.
- Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.
- В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".
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