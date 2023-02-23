Про це йдеться у документі, ухваленому за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн G7.

"На 2023 рік, відповідно до потреб уряду України, ми збільшили наші зобов'язання бюджетної та економічної підтримки до $39 млрд", - йдеться в документі.

"Ми як і раніше сповнені рішучості сприяти міжнародній співпраці у вирішення глобальних економічних труднощів, спричинених війною Росії та її використання харчів та енергії як зброї. Ми, разом з міжнародною спільнотою, також залишаємося твердо відданими вирішенню нагальні потреби України у короткостроковому фінансуванні", - зазначено у заяві.

В засіданні взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко. Також керівники МВФ, Світового банку та ще кількох ключових економічних міжнародних організацій.

Відзначимо, що зустріч очільників Мінфінів та Центробанків країн G7 відбулася у індійському місті Бангалор у четвер, 23 лютого, а вже наступного дня відбудеться аналогічна зустріч у форматі країн "Великої двадцятки" (G20).

У G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.