Країни, які тяжіли до РФ, переоцінюють свої геополітичні орієнтири, - експертка-міжнародниця Осмоловська
Пострадянські країни Азії, які були союзниками Росії, побачили, що Кремль стає подразником і фактором, який тільки провокує небезпеку в регіоні
Про це в ефірі Еспресо заявила експертка з міжнародних відносин Юлія Осмоловська.
"Ситуація нікчемної військової авантюри РФ в Україні призводить до того, що і Росія як країна, і політичне керівництво в особі Путіна несе серйозні репутаційні втрати. Ті країни, які традиційно тяжіли до якихось альянсів з Росією з колишніх радянських республік стають сміливішими і переоцінюють власні геополітичні орієнтири. Вони бачать, що РФ зараз не може ставати для них якорем стабільності та безпеки, а скоріше стає подразником і фактором, який тільки провокує небезпеку в регіоні", - зазначила вона.
На думку експертки, саме через це відбувається переоцінка.
"Вірменія - це показовий приклад, достатньо подивитися як її не підтримувала РФ в 2020 році під час війни в Нагірному Карабасі. Там не було прямих нападів на Вірменію, щоб можна було активувати статтю договору про ОДКБ. Зараз Вірменія офіційно звернулася до ОДКБ і Росії і не отримала жодної нормальної відповіді на це - зараз там досить радикальні настрої, бо вони вважають Росію зрадницею. Ці протести за вихід з ОДКБ є природнім наслідком того, що відбувається", - вважає Осмоловська.
Вона наголосила, що зараз інші країни активізували співробітництво і взаємодію з США.
"Були нещодавно військові навчання США з низкою країн ОДКБ. Можна сказати, що геополітично Росія дійсно втрачає. Перші дзвіночки пішли по країнах СНД і ОДКБ, зараз слушна нагода для США прибрати на себе більш помітну роль у безпекових процесах регіону", - підсумувала експертка.
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