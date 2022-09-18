Про це в ефірі Еспресо заявила експертка з міжнародних відносин Юлія Осмоловська.

"Ситуація нікчемної військової авантюри РФ в Україні призводить до того, що і Росія як країна, і політичне керівництво в особі Путіна несе серйозні репутаційні втрати. Ті країни, які традиційно тяжіли до якихось альянсів з Росією з колишніх радянських республік стають сміливішими і переоцінюють власні геополітичні орієнтири. Вони бачать, що РФ зараз не може ставати для них якорем стабільності та безпеки, а скоріше стає подразником і фактором, який тільки провокує небезпеку в регіоні", - зазначила вона.

На думку експертки, саме через це відбувається переоцінка.

"Вірменія - це показовий приклад, достатньо подивитися як її не підтримувала РФ в 2020 році під час війни в Нагірному Карабасі. Там не було прямих нападів на Вірменію, щоб можна було активувати статтю договору про ОДКБ. Зараз Вірменія офіційно звернулася до ОДКБ і Росії і не отримала жодної нормальної відповіді на це - зараз там досить радикальні настрої, бо вони вважають Росію зрадницею. Ці протести за вихід з ОДКБ є природнім наслідком того, що відбувається", - вважає Осмоловська.

Вона наголосила, що зараз інші країни активізували співробітництво і взаємодію з США.



"Були нещодавно військові навчання США з низкою країн ОДКБ. Можна сказати, що геополітично Росія дійсно втрачає. Перші дзвіночки пішли по країнах СНД і ОДКБ, зараз слушна нагода для США прибрати на себе більш помітну роль у безпекових процесах регіону", - підсумувала експертка.