Кравчук: "Слуги" самостійно платитимуть за поїздку до Трускавця

Про це заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук розповіла в коментарі Укрінформу.

“Кожен депутат сплачує самостійно за свою логістику. Хтось на автівці добирається, хтось потягом. У нас є бронь на нічний потяг “Київ — Трускавець”, але кожен сам платить за свій квиток... Також кожен сплачує за своє проживання самостійно, звичайно, так, як це і вимагає антикорупційне законодавство, бо партія не може платити за народних депутатів”, - наголосила нардепка.

Вона зауважила, що зарплата нардепа дозволяє заплатити "за дві ночі в готелі та проїзд".



22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами". "В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він.

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову ще не надходило запрошення на виїзне засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці. Кравчук додала, що депутати житимуть у різних готелях, адже велика кількість учасників засідання фракції не дозволяє розмістити всіх в одному місці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb