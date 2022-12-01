Кремль чекав протестів втомленої від України Європи. Подоляк розповів, на що робила ставку Росія
У Росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України і відбуватимуться протести платників податків
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"У Росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України. Кремль сподівався побачити протести платників податків. Захід чітко дав зрозуміти: за війну, розв‘язану проти Європи, буде платити лише Росія. Сьогодні – арештами, конфіскаціями, компенсаціями. Завтра – репараціями", - написав він.
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