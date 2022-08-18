Про це повідомляє "Медуза".

Раніше у Кремлі вважали, що зможуть провести референдуми щодо приєднання всіх цих територій 11 вересня — в Єдиний день голосування, коли в Росії відбудуться вибори регіональних парламентів та кількох губернаторів. Однак, за планом російської влади, до цієї дати війська РФ та "ДНР" мали повністю контролювати Донецьку область.

Тепер же в АП розглядають інший варіант: референдуми таки мають відбутися 11 вересня, але до Росії приєднають 60% території Донецької області. Якщо ж війська пізніше зможуть окупувати територію регіону, що залишилася, то її "приєднуватимуть до Росії за умовчанням".

Співрозмовники "Медузи", близькі до Кремля, наголосили: у травні-червні російська влада була впевнена, що до вересня Донецька область "вже якийсь час" буде під їхнім контролем — і там можна буде "спокійно" підготувати референдум. Однак у Кремлі вкотре неправильно оцінили ситуацію на фронті.

Російська влада дуже не хоче знову переносити референдуми (спочатку їх планували провести ще навесні). Більше того, представники проросійських адміністрацій захоплених територій уже підписали документи про підготовку до голосування, а в населених пунктах Херсонської та Запорізької областей, а також самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" уже висять відповідні білборди.

Проте в адміністрації президента вже працюють над запасним сценарієм — голосування відбудеться взимку. У Кремлі сподіваються, що до грудня-січня російські війська таки зможуть захопити Донецьку область і не втратити контроль над уже окупованими територіями. За словами співрозмовників "Медузи", сценарій із голосуванням узимку стає "все вірогіднішим".

При цьому в Кремлі розуміють, що чергове перенесення референдумів може збентежити тих, хто підтримує війну: "Люди зрозуміють, що щось не виходить, не підтверджуються розрахунки. Вони можуть вважати це слабкістю".

В АП не розуміють, як уникнути такого розвитку подій. Проте самих жителів окупованих Росією територій уже почали поступово готувати до такого сценарію. Про це свідчать заяви "лідерів" самопроголошеної "ЛНР" Леоніда Пасічника та окупованої частини Херсонської області Катерини Губарєвої про те, що референдуми відбудуться "тільки після" захоплення всієї Донецької області без вказівки конкретних дат.

За словами трьох джерел, близьких до Кремля, остаточне рішення про дату проведення референдумів найближчим часом ухвалить Володимир Путін.

"Для [керівника внутрішньополітичного блоку Кремля] Сергія Кирієнка, в принципі, все одно коли пройдуть референдуми. Скажуть провести у вересні – проведуть, з технологічного боку все готове. Якщо доведеться відкласти, то у цьому вина не Кирієнко, а військових. Це його стиль — зробити все можливе на своїй ділянці, щоб показати свою старанність та ефективність".

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