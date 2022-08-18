English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кремль може перенести "референдуми" на окупованих землях України на зиму, але боїться, що це виглядатиме слабкістю, - "Медуза"

Кремль може перенести "референдуми" на окупованих землях України на зиму, але боїться, що це виглядатиме слабкістю, - "Медуза"

18 серпня, 2022 четвер
19:18
війна з Росією Боєць ДНР

У Кремлі не знають, що робити з референдумами про "приєднання до Росії" захоплених територій – їх знову можуть перенести, адже армія знову "буксує"

Про це повідомляє "Медуза".

Раніше у Кремлі вважали, що зможуть провести референдуми щодо приєднання всіх цих територій 11 вересня — в Єдиний день голосування, коли в Росії відбудуться вибори регіональних парламентів та кількох губернаторів. Однак, за планом російської влади, до цієї дати війська РФ та "ДНР" мали повністю контролювати Донецьку область.

Тепер же в АП розглядають інший варіант: референдуми таки мають відбутися 11 вересня, але до Росії приєднають 60% території Донецької області. Якщо ж війська пізніше зможуть окупувати територію регіону, що залишилася, то її "приєднуватимуть до Росії за умовчанням".

Співрозмовники "Медузи", близькі до Кремля, наголосили: у травні-червні російська влада була впевнена, що до вересня Донецька область "вже якийсь час" буде під їхнім контролем — і там можна буде "спокійно" підготувати референдум. Однак у Кремлі вкотре неправильно оцінили ситуацію на фронті.

Російська влада дуже не хоче знову переносити референдуми (спочатку їх планували провести ще навесні). Більше того, представники проросійських адміністрацій захоплених територій уже підписали документи про підготовку до голосування, а в населених пунктах Херсонської та Запорізької областей, а також самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" уже висять відповідні білборди.

Проте в адміністрації президента вже працюють над запасним сценарієм — голосування відбудеться взимку. У Кремлі сподіваються, що до грудня-січня російські війська таки зможуть захопити Донецьку область і не втратити контроль над уже окупованими територіями. За словами співрозмовників "Медузи", сценарій із голосуванням узимку стає "все вірогіднішим".

При цьому в Кремлі розуміють, що чергове перенесення референдумів може збентежити тих, хто підтримує війну: "Люди зрозуміють, що щось не виходить, не підтверджуються розрахунки. Вони можуть вважати це слабкістю".

В АП не розуміють, як уникнути такого розвитку подій. Проте самих жителів окупованих Росією територій уже почали поступово готувати до такого сценарію. Про це свідчать заяви "лідерів" самопроголошеної "ЛНР" Леоніда Пасічника та окупованої частини Херсонської області Катерини Губарєвої про те, що референдуми відбудуться "тільки після" захоплення всієї Донецької області без вказівки конкретних дат.

За словами трьох джерел, близьких до Кремля, остаточне рішення про дату проведення референдумів найближчим часом ухвалить Володимир Путін.

"Для [керівника внутрішньополітичного блоку Кремля] Сергія Кирієнка, в принципі, все одно коли пройдуть референдуми. Скажуть провести у вересні – проведуть, з технологічного боку все готове. Якщо доведеться відкласти, то у цьому вина не Кирієнко, а військових. Це його стиль — зробити все можливе на своїй ділянці, щоб показати свою старанність та ефективність".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запоріжжя
Херсонщина
"ДНР".
"ЛНР
Читайте також:
Нафтогаз
17 серпня, 2022 середа
У Нафтогазі повідомили, якою взимку буде ціна на газ в Україні
Путін, морські десантники
16 серпня, 2022 вiвторок
"Відповідно до статуту ООН": Путін знайшов нове виправдання війни проти України
єДопомога
16 серпня, 2022 вiвторок
Не лише для пенсіонерів: українці можуть отримати допомогу від шести міжнародних організацій
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.31
    Купівля 39.31
    Продаж 40.14
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
18 серпня
20:46
Бєлгород, пожежа
У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами, триває евакуація
20:22
ЗСУ
Окупанти намагалися наступати, але отримали відсіч на напрямках Бахмута, Миколаївки - Виїмки і Тарамчука - Водяного, - Генштаб ЗСУ
20:03
Ексклюзив
Геннадій Корбан
Перебуваю за межами України проти своєї волі та домагатимуся справедливості, - Корбан
19:55
Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України
Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України
19:47
анонімні повідомленя про замінування
СБУ викрила керівників анонімних "мінерів", які тероризували Україну масовою розсилкою
19:36
Естонія
Естонія надасть Україні ще один пакет військової допомоги
19:35
На фото Дмитро Кулеба
"Від цієї трійки залежатиме розв'язання багатьох проблем": Кулеба розповів про залаштунки зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана
19:22
Данія
Данія інвестує $5,5 млрд у військові кораблі через війну в Україні та безпекову ситуацію в Європі
18:59
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Поки ЗСУ не переріжуть залізничне сполучення з Іловайськом та Дебальцевим, ворог постачатиме боєкомплекти з території РФ, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
18:52
Оновлено
"Окупанти оголосили несподіваний "вихідний": розвідка попередила про провокації РФ на ЗАЕС
18:32
Туреччина допоможе у відбудові України. Першим об'єктом може стати міст, який з’єднує Бучу й Ірпінь зі столицею
Туреччина допоможе у відбудові України. Першим об'єктом може стати міст, який з’єднує Бучу й Ірпінь зі столицею
18:27
Оновлено
Харків
Кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17, ще 42 людини поранено
18:11
У столиці Фінляндії демонтували пам'ятник, подарований ще СРСР
Від 24 лютого у Європі демонтували понад 20 радянських військових монументів, - ЗМІ
18:08
Оновлено
Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини у Львові
У Львові закінчилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша
18:05
Микола Княжицький
Навіщо українським військовим супутник?
17:59
Рашисти вивозять вкрадене українське зерно з Бердянська
Корабель з українським зерном, яке викрали окупанти, помітили поблизу берегів Сирії
17:49
Довженко-Центр
Мінкульт ініціював обговорення щодо збереження цілісності кіноархіву Довженко-Центру. Держкіно говорить про три профільні установи
17:37
на фото: брифінг Гайдая
Гуманітарні штаби для переселених мешканців Луганщини працюватимуть у всіх областях України, — Гайдай
17:28
окупанти орки танк рф
На Херсонщині окупанти викрали місцевого жителя та голову громади
17:23
ЗАЕС окупанти
Зупинка роботи ЗАЕС окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - Енергоатом
17:08
МЗС РФ
У МЗС РФ заявили, що зіткнення з Заходом "цілком реальне", але воно не в інтересах Росії
16:57
Ексклюзив
Трегубов
Кремль боїться визнати, що ракети можуть падати на голови росіян, а не лише українців, - капітан ЗСУ Трегубов
16:47
Зеленський і Гутерріш
Звільнення з полону українських військових, ядерний шантаж РФ і зернова ініціатива: Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові
16:38
АЗС
Суд арештував об'єкти та акції однієї з найбільших мереж АЗС, яка пов’язана з РФ
16:34
Ексклюзив
ЗСУ
На Донеччині ворог цілодобово обстрілює наші позиції. Ми не зі сталі, чекаємо на ротацію ще з Рубіжного, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан
16:20
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Захід змінює мислення "Україна не має програти" на "Україна повинна перемогти", - експерт-міжнародник Краєв
16:18
Санкції
Західні адвокати можуть конфіскувати до $1 трлн у підсанкційних росіян та компаній з РФ, - Bloomberg
16:05
школа окупант
Псевдоміністра освіти Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у держзраді
15:50
Голова представництва ЄС в Україні Маасікас і голова САП Клименко
"Боротьба з корупцією полегшує шлях до ЄС": голова представництва ЄС в Україні Маасікас зустрівся з новопризначеним очільником САП
15:48
в'язниця
У Росії почали вербувати "добровольців" на війну в Україні у СІЗО
15:45
Оновлено
супутниковий знімок кримського мосту
Фонд Притули купив доступ до супутника для України за 600 млн грн, зібраних на "байрактари"
15:16
Володимир Ар'єв
Володимир Ар’єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя і посилення тиску на Росію через злочин в Оленівці
15:10
Ексклюзив
HIMARS
Противник залишає населені пункти Херсонщини, - військовослужбовець ЗСУ Ганул
15:05
Ексклюзив
Ігор Лапін
Ніхто в Україні не пробачить Зеленському замороження війни, - офіцер ЗСУ Лапін
15:02
корвет класу Ada
Першому корвету класу Ada Військово-морських сил присвоїли ім’я "Гетьман Іван Мазепа"
15:02
на фото: банер виставки
У Національному музеї Шевченка відкриють виставку "І на оновленій Землі..."
14:55
ВМС минулої доби ліквідували близько 10 окупантів, КамАЗи та гаубиці
Минулої доби ВМС знищили самохідну артустановку росіян 2С7 "Піон"
14:55
Луганська область
"Випадково зникають окупанти": Гайдай розповів про рух спротиву на Луганщині
14:51
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Ми повинні позбавити Росію наступальної спроможності, вичистити землю від окупантів і звільнити Крим, - генерал ЗСУ Кривонос
14:38
"Що більш нищівної шкоди ми завдамо російським військам, то безпечнішим буде цей світ": Порошенко на MSNBC
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV