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Кремль може посилити самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, бо ті говорять про невдачі армії РФ, - ISW

4 вересня, 2022 неділя
06:32
війна з Росією окупанти Маріуполь

Влада РФ може активізувати самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль може активізувати свої зусилля з просування самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні. Російська влада заарештувала, а згодом звільнила відомого російського військового блогера Семена Пегова у Москві 2 вересня через те, що, Пегов п’яним погрожував адміністратору готелю", - пишуть в ISW.

Ще у липні ISW оцінював, що Кремль прагне сприяти самоцензурі серед блогерів, які "підірвали зусилля Кремля зобразити війну в Україні як вирішальну перемогу Росії, і Кремль може прагнути посилити цю цензуру".

"Російські військові блогери відверто повідомляли про погану роботу російських військ в Україні та обговорювали, як Кремль намагався цензурувати їх висвітлення в Україні. Наразі Кремль не затримував блогерів за їх репортажі. Арешт Пегова — якщо він буде пов’язаний з його висвітленням в Україні — стане значним кроком у спробах Росії контролювати російський інформаційний простір. ISW прогнозує, що російський інформаційний простір суттєво зміниться, якщо Міністерство оборони розправиться з блогерами та припинить їм надавати оперативну звітність, оскільки ISW щодня використовує блогерів і російських військових кореспондентів як джерела російських заяв", - зазначають в Інституті вивчення війни.

Також в ISW підкреслили декілька ключових тез про сьогоднішній стан справ на фронті:

- Представники України заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій;

- Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області;

- Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута та на північ і південний захід від міста Донецьк;

- Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення в західній Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ;

- Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства та в’язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.

  • Нагадаємо, росіяни посилили поліцейський режим в окупованих населених пунктах Півдня України

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