Кремль може посилити самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, бо ті говорять про невдачі армії РФ, - ISW
Влада РФ може активізувати самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні
Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).
"Кремль може активізувати свої зусилля з просування самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні. Російська влада заарештувала, а згодом звільнила відомого російського військового блогера Семена Пегова у Москві 2 вересня через те, що, Пегов п’яним погрожував адміністратору готелю", - пишуть в ISW.
Ще у липні ISW оцінював, що Кремль прагне сприяти самоцензурі серед блогерів, які "підірвали зусилля Кремля зобразити війну в Україні як вирішальну перемогу Росії, і Кремль може прагнути посилити цю цензуру".
"Російські військові блогери відверто повідомляли про погану роботу російських військ в Україні та обговорювали, як Кремль намагався цензурувати їх висвітлення в Україні. Наразі Кремль не затримував блогерів за їх репортажі. Арешт Пегова — якщо він буде пов’язаний з його висвітленням в Україні — стане значним кроком у спробах Росії контролювати російський інформаційний простір. ISW прогнозує, що російський інформаційний простір суттєво зміниться, якщо Міністерство оборони розправиться з блогерами та припинить їм надавати оперативну звітність, оскільки ISW щодня використовує блогерів і російських військових кореспондентів як джерела російських заяв", - зазначають в Інституті вивчення війни.
Також в ISW підкреслили декілька ключових тез про сьогоднішній стан справ на фронті:
- Представники України заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій;
- Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області;
- Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута та на північ і південний захід від міста Донецьк;
- Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення в західній Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ;
- Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства та в’язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.
- Нагадаємо, росіяни посилили поліцейський режим в окупованих населених пунктах Півдня України
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