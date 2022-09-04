Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В операційній зоні південнобузького напряму ситуація стабільно складна, але контрольована. Продовжуються заходи із знищення запасів та резервів противника, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, продовжують спроби налагодження альтернативних переправ", - йдеться у звіті.

Протягом дня, 3 вересня, два російські штурмовики Су-25 і чотири Мі-8, важка артилерія, міномети, танки та РСЗВ гатили по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах.

За добу, 3 вересня, українська авіація завдала 24 удари по позиціях та транспортних шляхах росіян на Півдні.

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