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Оновлено

Росіяни посилили поліцейський режим в окупованих населених пунктах Півдня України

4 вересня, 2022 неділя
03:29
війна з Росією

У південному регіоні росіяни посилили адміністративно-поліцейський режим у тих населених пунктах, які є під їхнім контролем

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В операційній зоні південнобузького напряму ситуація стабільно складна, але контрольована. Продовжуються заходи із знищення запасів та резервів противника, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, продовжують спроби налагодження альтернативних переправ", - йдеться у звіті.

Протягом дня, 3 вересня, два російські штурмовики Су-25 і чотири Мі-8, важка артилерія, міномети, танки та РСЗВ гатили по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах.

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