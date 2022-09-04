Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 3 вересня, Росія втратила 138 військових, 9 танків, гаубицю "Мста-Б", РСЗВ "Ураган", пускову установку С-300, гармату-гаубицю 152-го калібру і 18 одиниць авто-бронетехніки.

Українська авіація завдала 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки, командних пунктах та транспортних шляхах. Ракетно-артилерійські підрозділи теж продовжують виконання вогневих завдань.

Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Берислава.

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