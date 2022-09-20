Про це передає Інтерфакс Україна.

Це прокоментував високопоставлений європейський чиновник з Нью-Йорка журналістам через відеозв'язок із Нью-Йорка.

"Для мене це означає нервозність у Москві, як я думаю, через відкат на фронті. Що стосується "референдуму", то це витає в повітрі вже тижнями, і зрештою вони спробують це зробити, намагаючись досягти хоч якогось успіху, який у будь-якому разі законним не буде. Це те, як я це розумію", - заявив він.

Що стосується оголошення можливих санкцій для РФ, як і подальшої військової допомоги для України, високопосадовець повідомив, що ЄС "продовжує співпрацювати зі США, Великою Британією, Японією та іншими". "Я не очікую оголошень тут, у Нью-Йорку, але буде засідання Європейської ради в жовтні, де буде просування з питань і санкцій, і військової підтримки", - додав він.

20 вересня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".