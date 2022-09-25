Про це вона написала в телеграмі.

"Останніми днями мене часто запитують: всі ці "референдуми", мобілізації та ядерні погрози - куди все йде? Виглядає так, що кремль пішов шляхом самознищення. Вони дограються, що весь світ влаштує хрестовий похід проти імперії зла. Ба більше, цей хрестовий похід вже починається!" - наголосила вона.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.

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