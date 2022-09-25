"Кремль пішов шляхом самознищення": Верещук про псевдореферендуми й мобілізацію в РФ
Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що РФ пішла шляхом самознищення, але світ починає "хрестовий похід проти імперії зла"
Про це вона написала в телеграмі.
"Останніми днями мене часто запитують: всі ці "референдуми", мобілізації та ядерні погрози - куди все йде? Виглядає так, що кремль пішов шляхом самознищення. Вони дограються, що весь світ влаштує хрестовий похід проти імперії зла. Ба більше, цей хрестовий похід вже починається!" - наголосила вона.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- 25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.
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