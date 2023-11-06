Кремль удвічі наростив темпи пропаганди в Європі: у МКІП розповіли, на які 3 країни ЄС РФ поширюватиме її найбільше

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Особливість російської пропагандистської машини полягає в тому, що у 2023 р. кількість фейків, маніпуляцій та дезінформації виросла по окремих країнах вдвічі. Основний "тренд" направлений на зростання кількості інформаційних атак на країни ЄС та Заходу в питанні про Україну", - зазначив Соловей.

За його словами, зараз Кремль поширюватиме пропаганду здебільшого на три країни - Францію, Німеччину та Італію.

"Це основні країни, де будуть розгортатися такі баталії. Сюди вони будуть направляти основні ресурси, що свідчить про вагу цих країн в ЄС. Ми прогнозуємо, що наступними такими етапами і пропагандистськими наративами буде ситуація з церквою в Україні та поступом України в євроінтеграції. Росіяни почнуть говорити про утиски церкви в Україні та про те, що Україна не відповідає критеріям вступу в ЄС", - зазначив Соловей.

Він виділив декілька "топ-наративів" з дослідження VoxCheck.

"Перший наратив, про те що Захід контролює Україну і використвує її в своїх цілях. Другий стосується нападу РФ, зокрема, окупанти поширювали пропаганду про те, що дії України та Заходу змусили Росію розпочати війну. Ще один наратив - підтримка України більше зашкодить Заходу, ніж РФ", - розповів Соловей.

Мета всіх цих атак - максимально знизити або ліквідувати будь-яку підтримку України з боку країн Заходу, особливу військову, каже керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної боротьби МКІП.

"По факту, ми бачимо, що українське питання стало тим фактором, який може змінювати електоральну картинку в країнах ЄС і в подальшому ми прогнозуємо, що така робота буде продовжуватися Кремлем", - резюмував він.