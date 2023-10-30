Кремль віддав Сєверодонецьк, Лисичанськ і Рубіжне під контроль Татарстану, дітей вивозять у "виховні" табори, - ЦНС
Кремль виділив агломерацію Сєверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль Татарстану. Протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського "виховного" табору “Заречье”
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Делегація з Татарстану на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит на ТОТ Луганської області, після того, як Кремль виділив агломерацію Сєверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль республіки.
Делегація заявила про реалізацію проєктів, які мають демонструвати “відновлення інфраструктури” та ініціювання будівельних проєктів у регіоні. Зокрема, для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше покинули власники.
Водночас, Татарстан став куратором програми, за якою має перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних “яничар”. Так, у рамках цієї програми лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору “Заречье” , де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання. Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.
У межах цієї політики татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою “готов к труду и обороне (ГТО)” – осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії “Єдіная Росія”.
"Закликаємо громадян на ТОТ завчасно повідомляти про схожі заходи, щоб українське підпілля могло організувати ефектну зустріч для цих невельмишанованих осіб. Усі російські посадовці та колаборанти, які їм сприяють у здійсненні насилля над цивільним населенням на ТОТ, є легітимними цілями для ліквідації Рухом опору." - зазаначають у центрі нацспротиву.
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Керівник Сєверодонецького району Луганської області Роман Власенко розповів про ситуацію, яка розгортається на тимчасово окупованих територіях після проведення псевдореферендумів. За його словами, там з фінансами в окупантів є проблеми, виникають заборгованості по зарплаті містянам, а медицина стає платною.
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Також повідомлялося, що з двох працюючих аптек у Сєверодонецьку залишилася лише одна, проте і там існує гостра нестача медикаментів.
- Зокрема,так звана влада тимчасово окупованого Сєверодонецька Луганської області з початку листопада не видаватиме продуктові набори мешканцям міста, які не отримали російський паспорт
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