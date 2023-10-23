Окупаційна "влада" Сєверодонецька вирішила не видавати харчі мешканцям без паспорта РФ, - ОВА

Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Якщо раніше тим, хто не став власником паспорта РФ, росіяни обмежили надання державних послуг, соціальних виплат, працевлаштування та медичне обслуговування, то зараз вже мова йде про їжу", - зазначив він.

За його словами, вже з листопада в Сєверодонецьку видаватимуть харчі виключно за документами російського зразка.

"Не отримав – залишайся без гуманітарної допомоги", - наголосив очільник ОВА.

Крім того, він додав, що у так званій ЛНР мобілізують студентів вишів денної форми навчання - тих, кого напередодні перших псевдовиборів за вказівкою Кремля повертали з фронту на навчання.

"Проголосували, трохи повчилися і знов на війну. Тільки тепер вже більш-менш офіційно", - зазначив Лисогор.

Зокрема, у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську студентів змушують брати академічну відпустку.