Окупаційна "влада" Сєверодонецька вирішила не видавати харчі мешканцям без паспорта РФ, - ОВА
Так звана влада тимчасово окупованого Сєверодонецька Луганської області з початку листопада не видаватиме продуктові набори мешканцям міста, які не отримали російський паспорт
Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Якщо раніше тим, хто не став власником паспорта РФ, росіяни обмежили надання державних послуг, соціальних виплат, працевлаштування та медичне обслуговування, то зараз вже мова йде про їжу", - зазначив він.
За його словами, вже з листопада в Сєверодонецьку видаватимуть харчі виключно за документами російського зразка.
"Не отримав – залишайся без гуманітарної допомоги", - наголосив очільник ОВА.
Крім того, він додав, що у так званій ЛНР мобілізують студентів вишів денної форми навчання - тих, кого напередодні перших псевдовиборів за вказівкою Кремля повертали з фронту на навчання.
"Проголосували, трохи повчилися і знов на війну. Тільки тепер вже більш-менш офіційно", - зазначив Лисогор.
Зокрема, у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську студентів змушують брати академічну відпустку.
- Керівник Сєвєродонецького району Луганської області Роман Власенко розповів про ситуацію, яка розгортається на тимчасово окупованих територіях після проведення псевдореферендумів. За його словами, там з фінансами в окупантів є проблеми, виникають заборгованості по зарплаті містянам, а медицина стає платною.
- Також повідомлялося. що з двох працюючих аптек у Сєверодонецьку залишилася лише одна, проте і там існує гостра нестача медикаментів.
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