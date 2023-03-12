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Кремль втратив контроль над російським інфопростором, - ISW

12 березня, 2023 неділя
06:20
війна з Росією путін

Аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що Володимир Путін поступився контролем над інформаційним простором РФ та не може рішуче діяти для його відновлення

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 11 березня в Москві кремлівські журналісти, науковці та прихильники Новоросії провели форум "Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях".

Під час панельної дискусії речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими "елітами".

"Заява підтверджує кілька оцінок ISW: що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна; що з часом Путін значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам; і що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором", - зазначили експерти.

Серед ключових висновків фахівців Інституту також є:

  • Російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань в межах Бахмута 11 березня.
  • Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що після битви за Бахмут він перетворить групу "Вагнера" на жорстку ідеологічну елітну військову організацію.
  • Українські джерела стверджують, що ЗСУ просунулися в напрямку Сватового.
  • Російські війська надалі встановлюють укріплення в Запорізькій області.
  • Російські мобілізовані продовжують скаржитися на те, що командири погано ставляться до них і використовують їх як витратну силу для латання дірок в існуючих формуваннях.
  • Російські окупаційні чиновники використовують дітей, щоб створити залежність від російської системи охорони здоров’я.

  • Нагадаємо, попереднього дня речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала петицію про перейменування Росії на Московію ще одним свідченням, що Україну прагнуть перетворити на "анти-Росію".
Світ
Україна
Росія
пропаганда
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