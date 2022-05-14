Кремль збирався депортувати 2 млн українців. Діяли понад тисячу пересильних таборів, - Daily Mail

Про це інформує Daily Mail.

Британське ЗМІ зазначило, що отримало "документи найвищого рівня" з Кремля. Відомо, що вже близько 1,2 млн українців вивезли до Росії. Деякі потрапили до віддалених сіл у Сибіру поблизу кордону з Північною Кореєю або навіть на острів у Тихому океані неподалік Японії.

Документи, отримані Daily Mail, розкривають інформацію про те, як депортація українців планувалася до вторгнення. Відомо, що створені 684 транзитних центри розраховані на 102 495 людей.

"У першому документі перелічено 152 центри, "готових до прийому" з 6 ранку 21 лютого – за три дні до повного вторгнення – і вказуються дати, коли почнуть діяти інші центри. У другому документі від 29 квітня зазначено 1310 "закладів", доступних для утримання українців – із уточненням, що 33 474 особи, у тому числі 11 637 дітей, вже перебували у 496 різних центрах. Уповноважена з прав людини Денісова зазначила, що документи підтверджують, що політика депортації була спланована на найвищому рівні.

Вона побоюється, що Путін планує вивезти два мільйони українців – майже п’ять відсотків населення. Примусова депортація практикувалася як царськими, так і комуністичними правителями, які перевозили величезну кількість людей з країн Балтії, Кавказу та Криму в малонаселені райони, такі як Сибір і степи Казахстану", – пише Daily Mail.

Депортують українців аби відправити у фільтраційні табори для виявлення "ворогів РФ". Чоловіків змушують шукати в зруйнованих домівках нерозірвані снаряди, а також позбуватися слідів масових убивств. Полоненим погрожують в'язницею за спробу повернутися додому.

"Кремль збирає всі дані з їхніх мобільних телефонів, а також відбитки пальців та фото. Викликає побоювання, що така інформація буде передана до системи спостереження китайського зразка, яка використовує технологію розпізнавання осіб і може відстежувати майбутнє пересування людей", – йдеться в повідомленні.

Кожна десята людина не проходить фільтрацію, після чого зникає в таборах та в'язницях, відомих катуваннями.

Чоловік, який зміг втекти із табору, розповів, що його катували електрошоком у секретній в'язниці, яка розрахована на 750 ув'язнених, утім там перебувало на той момент 3 тис. людей.

До того ж з дитбудинків, які були окуповані на Донбасі, росіяни забрали близько 2 тис. дітей, ймовірно, аби віддати їх у сім'ї в РФ. Нагадаємо, Путін оголошував про спрощення правил усиновлення українських дітей.

"Жахи фільтраційної політики Путіна висвітлили минулого тижня, коли чотирирічна дівчинка на ім’я Аліса прибула до Запоріжжя, міста на півдні України, після її евакуації з Маріуполя.

Ця маленька дівчинка, яка була знята на відео, як вона благає про допомогу в бункері під металургійним заводом "Азовсталь". Дитина витримала 29-годинну дорогу в автобусі лише з рюкзаком, в якому був одяг і записка від її матері Вікторії Обдіної, яка просила родичів піклуватися про її дитину.

Вікторія зникла після того, як їх розлучили в ключовому фільтраційному таборі в Безимянному, за 20 миль від Маріуполя. Її "злочином" було бути лікарем, який доглядає за українськими бійцями, пораненими в бою з "Азовсталь", – пише Daily Mail.

Під час евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО. Співробітниця Запорізької ОВА прихистила чотирирічну Алісу, матір якої рашисти під час евакуації з "Азовсталі" відправили у фільтраційний табір.

У фільтраційних таборах Маріуполя росіяни катують чоловіків, відбирають у них документи, готують до "параду" та тримають у нелюдських умовах, унаслідок чого одна людина загинула, а також є випадки зараження на туберкульоз серед утримуваних.

Раніше було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

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