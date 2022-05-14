English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кремль збирався депортувати 2 млн українців. Діяли понад тисячу пересильних таборів, - Daily Mail

Кремль збирався депортувати 2 млн українців. Діяли понад тисячу пересильних таборів, - Daily Mail

14 травня, 2022 субота
16:34
війна з Росією окупанти

Ще до повномасштабного вторгнення влада Росії планувала насильницьку депортацію до 2 млн українців, про це свідчать отримані британським виданням документи. Йдеться, що для обробки полонених створили 1 310 транзитних центрів

Про це інформує Daily Mail.

Британське ЗМІ зазначило, що отримало "документи найвищого рівня" з Кремля. Відомо, що вже близько 1,2 млн українців вивезли до Росії. Деякі потрапили до віддалених сіл у Сибіру поблизу кордону з Північною Кореєю або навіть на острів у Тихому океані неподалік Японії. 

Документи, отримані Daily Mail, розкривають інформацію про те, як депортація українців планувалася до вторгнення. Відомо, що створені 684 транзитних центри розраховані на 102 495 людей.

"У першому документі перелічено 152 центри, "готових до прийому" з 6 ранку 21 лютого – за три дні до повного вторгнення – і вказуються дати, коли почнуть діяти інші центри. У другому документі від 29 квітня зазначено 1310 "закладів", доступних для утримання українців – із уточненням, що 33 474 особи, у тому числі 11 637 дітей, вже перебували у 496 різних центрах. Уповноважена з прав людини Денісова зазначила, що документи підтверджують, що політика депортації була спланована на найвищому рівні.

Вона побоюється, що Путін планує вивезти два мільйони українців – майже п’ять відсотків населення. Примусова депортація практикувалася як царськими, так і комуністичними правителями, які перевозили величезну кількість людей з країн Балтії, Кавказу та Криму в малонаселені райони, такі як Сибір і степи Казахстану", – пише Daily Mail.

Депортують українців аби відправити у фільтраційні табори для виявлення "ворогів РФ". Чоловіків змушують шукати в зруйнованих домівках нерозірвані снаряди, а також позбуватися слідів масових убивств. Полоненим погрожують в'язницею за спробу повернутися додому.

"Кремль збирає всі дані з їхніх мобільних телефонів, а також відбитки пальців та фото. Викликає побоювання, що така інформація буде передана до системи спостереження китайського зразка, яка використовує технологію розпізнавання осіб і може відстежувати майбутнє пересування людей", – йдеться в повідомленні.

Кожна десята людина не проходить фільтрацію, після чого зникає в таборах та в'язницях, відомих катуваннями.

Чоловік, який зміг втекти із табору, розповів, що його катували електрошоком у секретній в'язниці, яка розрахована на 750 ув'язнених, утім там перебувало на той момент 3 тис. людей.

До того ж з дитбудинків, які були окуповані на Донбасі, росіяни забрали близько 2 тис. дітей, ймовірно, аби віддати їх у сім'ї в РФ. Нагадаємо, Путін оголошував про спрощення правил усиновлення українських дітей.

"Жахи фільтраційної політики Путіна висвітлили минулого тижня, коли чотирирічна дівчинка на ім’я Аліса прибула до Запоріжжя, міста на півдні України, після її евакуації з Маріуполя.

Ця маленька дівчинка, яка була знята на відео, як вона благає про допомогу в бункері під металургійним заводом "Азовсталь". Дитина витримала 29-годинну дорогу в автобусі лише з рюкзаком, в якому був одяг і записка від її матері Вікторії Обдіної, яка просила родичів піклуватися про її дитину.

Вікторія зникла після того, як їх розлучили в ключовому фільтраційному таборі в Безимянному, за 20 миль від Маріуполя. Її "злочином" було бути лікарем, який доглядає за українськими бійцями, пораненими в бою з "Азовсталь", – пише Daily Mail.

  • Під час евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО. Співробітниця Запорізької ОВА прихистила чотирирічну Алісу, матір якої рашисти під час евакуації з "Азовсталі" відправили у фільтраційний табір.
  • У фільтраційних таборах Маріуполя росіяни катують чоловіків, відбирають у них документи, готують до "параду" та тримають у нелюдських умовах, унаслідок чого одна людина загинула, а також є випадки зараження на туберкульоз серед утримуваних.
  • Раніше було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
діти
Маріуполь
фільтраційні табори
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Путін
13 травня, 2022 п'ятниця
У Путіна рак крові, - The Mirror
Дмитро Фірташ
12 травня, 2022 четвер
Олігархи, які наживалися на Україні й мали стосунки з кремлем, тепер намагаються "відбілити" свою репутацію, - New Republic
Дмитро Кулеба
13 травня, 2022 п'ятниця
"Путін зможе святкувати": Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
14 травня
17:21
Олаф Шольц
Вступ України до ЄС: Шольц боїться "розмиття" критеріїв для членства
17:14
На фото зруйнований будинок у Новгороді-Сіверському
На Чернігівщині окупанти зруйнували близько 3,5 тисяч будівель, - ОВА
16:59
евакуація гумкоридор
Із Сєвєродонецька сьогодні евакуювали 17 людей, зокрема трьох дітей
16:56
Німеччина підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
16:55
Ексклюзив
ворожа техніка
Другу добу на Попаснянському напрямку йде колона із тисячі одиниць ворожої техніки, - депутат Лисичанської міськради Шведов
16:46
Ексклюзив
нафтове ембарго для РФ
Всі можливості перерозподілу збуту енергопродуктів Росії вичерпані, — експерт з енергопитань Рябцев
16:43
евакуація
Із Попаснянської громади на Луганщині евакуювали вісьмох людей, зокрема трьох дітей, і завезли туди гумдопомогу
16:41
Херсон
Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині,- Денісова
16:34
Денис Антіпов
У бою поблизу Ізюму поліг викладач корейської мови Денис Антіпов
16:25
Зеленський - сенаторам США: Росія має бути офіційно визнана спонсором тероризму
16:23
маріуполь
Окупанти готують дезінформацію про дітей з Маріуполя
16:14
Веслі Кларк
Україна може уникнути сценарію довгої війни за допомогою західної зброї, - генерал армії США Веслі Кларк
16:04
Kalush
Євробачення: Kalush Orchestra заборонили зробити виступ з чітким акцентом щодо війни, - директор гурту
16:03
чатбот єВорог
287 тис. українців повідомили про окупантів через чатбот єВорог
15:47
Герман Галущенко
Споживання нафтопродуктів в Україні впало на 72%
15:44
Київ
"Готуємося до найгіршого сценарію". Оборона Києва не виключає повторний наступ на місто
15:36
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Заклик про допомогу рідних захисників Маріуполя до Сі Цзіньпіня - це звернення за адресою, - військовий експерт Мусієнко
15:34
У Херсоні вбили 50 цивільних, ще близько 120 людей викрала група вербувальників, - Денісова
15:33
Ігор Бакай
У Підмосков'ї затримали олігарха-втікача Бакая, - росЗМІ
15:30
Росіяни в окупованому Мелітополі привласнили завод та кар'єр, - ЗМІ
15:30
Хвостата рятувальниця Ніколь
Хвостата рятувальниця Ніколь. Історія собаки, яка "працює" в евакуаційному потязі
15:13
На фото Олена Зеленська під час зустрічі із першою леді Польщі
В евакуації у Польщі народились понад 2500 українських малюків, - Олена Зеленська
15:12
Ексклюзив
фінляндія швеція нато
Погрози Фінляндії та Швеції від російських чиновників — це спроба прислужити Путіну, — політолог Магда
15:12
метро
З 16 травня в Києві повертають оплату за проїзд в громадському транспорті
15:09
Ексклюзив
Кременчук обстріл
Третій ракетний удар по Кременчуку був найбільш масованим, - депутат Полтавської ОДА Процай
15:00
поранений окупант
Поранених та вбитих військових РФ з острова Зміїний відправляють до тимчасового окупованого Севастополя, - українська розвідка
14:58
арка Дружби народів
У Києві перейменували арку Дружби народів
14:48
Південна Осетія
Псевдоочільник Південної Осетії призначив "референдум" щодо приєднання до РФ. У Тбілісі відреагували
14:48
рятували євреїв
Сьогодні вшановують українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
14:42
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Путіну буде важко відмовити: просимо президента Китаю Сі Цзіньпіня долучитися до порятунку бійців з Азовсталі, - брифінг рідних захисників Маріуполя
14:33
ЗСУ танк
ЗСУ перейшли в контрнаступ у районі Ізюма на Харківщині
14:22
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан намагається зберегти умови довготривалого перебування при владі, - політолог-міжнародник Воля
14:16
Посольство Румунії
Посольство Румунії повернулось до Києва
14:14
окупанти танк рф
Російського полковника Юрія Медведєва, що воював на Київщині, вбили самі ж росіяни, - Politico
14:12
Ексклюзив
Порятунок рядових Влащенко і Голованова. Як Мінкульт відбілює пул Медведчука
14:12
окупанти рф
У Росії закінчуються резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, – розвідка
14:07
Частина українських біженців повертається додому з Литви
13:54
Ілон Маск
Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска
13:41
В України немає зайвих шести місяців, щоб чекати, поки Росія продовжує вбивати наших громадян, – Офіс президента про нафтове ембарго ЄС
13:33
Кінбурнська коса
Окупанти знищують унікальну Кінбурнську косу на Чорному морі, – Денісова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV