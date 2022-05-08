Росіяни роз'єднали 4-річну дівчинку з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - "Азов"
Під час останньої евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО
Про це повідомила пресслужба полку "Азов" у Telegram.
"Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР". До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме! Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму", - йдеться в повідомленні.
За даними командиру полку Максима Жоріна - мама Аліси - військовий медик.
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З заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
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