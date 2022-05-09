English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних

Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних

9 травня, 2022 понедiлок
18:32
війна з Росією

Співробітниця Запорізької ОВА прихистила чотирирічну Аліса, матір якої рашисти під час евакуації з "Азовсталі" відправили у фільтраційний табір

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у телеграм.

"Маленька Аліса з "Азовсталі" перебуває в безпеці", – написала вона.

Чотирирічна дитина опинилася без матері, тому що жінку під час евакуації з заводу рашисти відправили у фільтраційний табір.

"Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. ЇЇ тимчасово прихистила працівниця Запорізької  військової адміністрації", – написала вона.

Незабаром Алісу передадуть на виховання рідним у безпечний регіон України.

Денісова вкотре підкреслила, що такі дії Росії порушують Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Вона висловила сподівання, що цей факт врахує в своєму розслідуванні Комісія ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.

  • Нагадаємо, під час останньої евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

евакуація
Денісова
Азовсталь
Читайте також:
8 травня, 2022 неділя
ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці, - InformNapalm
КрАЗ
8 травня, 2022 неділя
КрАЗ на ракетному паливі: головні колеса української армії
Илья Самойленко, Азовсталь
8 травня, 2022 неділя
Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.39
    Купівля 31.39
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.94
    Продаж 33.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
9 травня
18:23
Україна має стати членом ЄС і НАТО: Порошенко у День Європи закликав до депутінізації Росії та світової політики
18:14
Петер Сійярто
"Створює проблеми та не дає шляхів вирішення": Сійярто пояснив, чому Угорщина блокує рішення ЄС про нафтове ембарго для Росії
18:08
Ірпінь
Сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня
18:02
Пресреліз
Еспресо
Держспецзвʼязок намагається прикрити злочинні дії Концерну РРТ, - телеканал "Еспресо"
18:01
Ексклюзив
Микола Маломуж
Звітувати Путіну про великі перемоги на 9 травня не вдалося, - Маломуж
17:49
Ексклюзив
путін
Путін здувся. Головне із виступу тирана на Параді побєдобєсія
17:48
російські війська
Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину, - Міноборони
17:23
нафта
У ЄС обговорюють послаблення можливого нафтового ембарго для Росії, - Bloomberg
17:11
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
"Кіборг" з ідеальною англійською: що відомо про Іллю Самойленка - офіцера, який давав історичну пресконференцію з "Азовсталі"
17:02
Ексклюзив
евакуація дипломатів РФ
Росія - це чорна діра у цивілізаційному розвитку людства, - дипломат Харченко
17:00
Емманюель Макрон
Україна є членом європейської сім'ї, але вступ до ЄС може тривати "роками чи десятиліттями", - Макрон
17:00
голова Київської ОВА Олександр Павлюк
Кількість відновлених міжміських і приміських маршрутів на Київщині зросла до 247
17:00
Ексклюзив
Джо Байден
Дуже важливо, що ленд-ліз буде підписаний сьогодні. Це сигнал Байдена, що Путін залишився сам проти всього світу, - політичний діяч Рашкін
16:43
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Міністр оборони Британії відповів на звинувачення Путіна у підготовці НАТО до "нападу" на Крим
16:43
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Евакуацію з Луганщини відновлять після зачистки території Білогорівки
16:35
Кіркоров
Латвія заборонила в'їзд до країни російському співаку Кіркорову
16:19
РНБО
Телеканал "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО, - Держспецзв'язку
16:11
Шарль Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель з прем'єром Шмигалем 9 травня відвідав Одесу
15:54
Ексклюзив
СБУ
Перед фронтом військовий повинен пройти як мінімум 2-місячне навчання, зараз не всі воїни володіють необхідними знаннями, — військовий медик
15:47
ЛУКОЙЛ
Колишнього топменеджера компанії ЛУКОЙЛ знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду
15:37
пропускні пункти
Уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС
15:31
Ексклюзив
ЗАЕС
Багато зброї та вибухівки на Запорізькій АЕС створює небезпеку, - очільник НАЕК "Енергоатом" Котін
15:17
Володимир Зеленський
Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС
15:11
Ексклюзив
Путін
Путін зникне, якщо програє війну, - директор Центру відносин США - Україна у Вашингтоні Грицковян
14:50
Ексклюзив
Азовсталь
Політики забувають, якою ціною стоїть "Азовсталь", крайня евакуація вартувала життя трьох українських воїнів, — екскомандир полку "Азов"
14:37
Миколаївські десантники
Миколаївські десантники показали відео знищення окупантів та їхньої техніки
14:30
Ексклюзив
збитий російський літак
Відмовки про погодні умови - брехня. У Путіна вже немає літаків для параду, - Огризко
14:07
Слов'янськ
Росія обстріляла центр Слов'янська
14:07
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Спасибо деду за победу": Ломаченко привітав підписників у Instagram з 9 травня російським гаслом
13:59
Прощання з Олександром Маховим_2
У Києві попрощалися з журналістом і захисником України Олександром Маховим
13:50
окупований Херсон
Окупаційна "влада" Херсона почала відбирати квартири у місцевих мешканців, які покинули місто
13:44
У Варшаві активісти облили посла РФ червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам
13:35
Путін
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
13:29
російські строковикі у війні
Гинуть першими: українська розвідка оприлюднила документальні свідчення участі російських строковиків у війні в Україні
13:26
Ексклюзив
Миколаївська область
На Миколаївщині села постійно потерпають від обстрілів, - депутатка облради Москаленко
13:05
Ексклюзив
Путін
Промова Путіна на параді в Москві - ознака слабкості, - Клімкін
12:59
Болгарія назвала умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту
12:43
обстріл на Харківщині
За добу 8 травня на Харківщині троє людей загинули внаслідок обстрілів, окупанти завдали артудару по Харкову
12:36
Ігор Бедзай
У бою з окупантами загинув один із найкращих офіцерів ВМС України Ігор Бедзай
12:31
З радянською символікою та російськими прапорами: у населених пунктах Херсонщини колаборанти влаштували "святкування" 9 травня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV