Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних
Співробітниця Запорізької ОВА прихистила чотирирічну Аліса, матір якої рашисти під час евакуації з "Азовсталі" відправили у фільтраційний табір
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у телеграм.
"Маленька Аліса з "Азовсталі" перебуває в безпеці", – написала вона.
Чотирирічна дитина опинилася без матері, тому що жінку під час евакуації з заводу рашисти відправили у фільтраційний табір.
"Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. ЇЇ тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації", – написала вона.
Незабаром Алісу передадуть на виховання рідним у безпечний регіон України.
Денісова вкотре підкреслила, що такі дії Росії порушують Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Вона висловила сподівання, що цей факт врахує в своєму розслідуванні Комісія ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.
- Нагадаємо, під час останньої евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО.
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