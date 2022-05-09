Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у телеграм.

"Маленька Аліса з "Азовсталі" перебуває в безпеці", – написала вона.

Чотирирічна дитина опинилася без матері, тому що жінку під час евакуації з заводу рашисти відправили у фільтраційний табір.

"Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. ЇЇ тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації", – написала вона.

Незабаром Алісу передадуть на виховання рідним у безпечний регіон України.

Денісова вкотре підкреслила, що такі дії Росії порушують Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Вона висловила сподівання, що цей факт врахує в своєму розслідуванні Комісія ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, під час останньої евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО.