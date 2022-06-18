Кремль звільнив командувача ВДВ через великі втрати серед російських десантників – ISW

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

Андрій Сердюков, який, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму в 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. А в січні цього року – керував контингентом ОДКБ, введений у Казахстан для придушення протестів. На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом.

На заміну Сердюкову нібито призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.

"Подальше звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів, ймовірно, ще більше погіршать погані можливості російського командування, а також управління та довіру до російських офіцерів", – вважають в Інституті дослідження війни.

Нагадаємо, 17 червня втрати російських окупантів в Україні перевищили 33 тисячі осіб.

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