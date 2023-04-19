Кремлю є куди відступати
Сюжети російської пропаганди про нібито відвідування воєнним злочинцем Путіним Херсонщини та Луганщини навели мене на одну думку
Еврика!
Я знайшов спосіб як РФія покине ці та інші окуповані території без шкоди для своєї "конституції", до якої вони були "включені".
Оскільки їхня "конституція" забороняє відторгнення територій, то їх можна буде просто переназвати...
Наприклад, частину Ростовської області РФії десь біля Мілерово можна назвати "Луганська народна республіка" (яку напевно й відвідав воєнний злочинець), в Донецьку Ростовської області (є у них таке місто!) - "Донецька народна республіка", десь біля Таганрога — Херсонська, на Кубані — Запорізька області, а на Тамані — Крим (вона ж колись належала Кримському ханству!
У радянські часи була й Карело-Фінська Радянська Соціалістична Республіка з претензією на Фінляндію, і Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (у складі УРСР) з претензією на Молдову
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Фантастика? Згоден. Але ж у радянські часи була й Карело-Фінська Радянська Соціалістична Республіка з претензією на Фінляндію, і Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (у складі УРСР) з претензією на Молдову, і, навіть, Литовсько-Білоруська Радянська Соціалістична Республіка 1919 року з претензією на всю територію Литви та Білорусі.
Так що є поле для маневру в Кремлі, є куди відступати/евакуюватися.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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