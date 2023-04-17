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OPINION

"Чортова дюжина" Путіна

Віктор Каспрук
17 квітня, 2023 понедiлок
10:04
Погляд Віктор Каспрук

Російські пропагандисти разом з кремлівським диктатором сядуть на лаву підсудних у Гаазі

Російські пропагандисти – це інформаційна зброя Москви. Тотальне зомбування й оглуплення росіян Путіним та його злочинним режимом стало можливим завдяки їхній злочинній діяльності. До пулу цих вибраних кремлівцями персон входить "чортова дюжина" бійців ідеологічного фронту, і до головних з них можна віднести Симоньян, Соловйова, Скабєєву, Попова, Шейніна, Кісельова і Кеосаяна. Всі вони публічно закликали до геноциду українського народу, і тому вони так само винні у розв’язаній Росією війни з Україною, як і Путін. І для них теж має бути виписаний ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Ці пропагандисти виконали для Путіна колосальну роботу по моральному розтліванню російського суспільства, і на їхній брехні та дезінформації тримається ідеологічна стійкість нинішньої шовіністичної російської влади. Той хто уважно подивиться фрагменти з передач центральних каналів Росії, не може не помітити того факту, що в останні тижні обрані на інформаційний Олімп Російської Федерації всі якось раптово  "потухли".

Пропагандисти виконали для Путіна колосальну роботу по моральному розтліванню російського суспільства, і на їхній брехні та дезінформації тримається ідеологічна стійкість нинішньої шовіністичної російської влади

Соловйов, який постійно невдало косить своїми скандальними заявами під Жириновського, виглядає дуже розлюченим і знервованим. Не може стримати своїх негативних емоцій, хоча вже не так часто віщає про "швидку поразку" української армії. Тепер він, знову і знову, лякає Україну і Захід ядерним Армагеддоном. Однак у нього це виходить так само непереконливо, як і тоді, коли він видає Росію за силу добра, у що він здається і сам не вірить. 

Симоньян, котра з усіх сил намагається видавати себе за "рафіновану інтелектуалку", з розумним виглядом обличчя часто городить таке, що абсолютно купи не тримається, але при цьому удає, що зрозуміти її помпезні телемонологи – можуть тільки "обрані".  

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Але найбільше проколів у телеефірі допускає Скабєєва. Вона вже не підсміюється, як це вона робила, коли переконувала довірливих московитів, що завтра вони вже будуть вечеряти у Києві в ресторанах на Хрещатику. Її обличчя видає усі 50 відтінків суму за перемогою путінської терористичної армії, якої вже ніколи не буде. Ольга Скабєєва, як і всі її колеги, хотіла б виїхати з Росії й не відповідати за всі свої інформаційні злочини. Але тікати нікуди, та й хто тепер її відпустить?

Путінські інформаційні кілери знають про справжній стан справ в Російській Федерації набагато більше, ніж їм дозволено просторікувати з телеекранів, але не розуміють, що їм тепер робити далі. Образно кажучи, російські пропагандисти – це дзеркало майбутньої поразки Москви

Складається враження, що путінські інформаційні кілери знають про справжній стан справ в Російській Федерації набагато більше, ніж їм дозволено просторікувати з телеекранів, але не розуміють, що їм тепер робити далі. Образно кажучи, російські пропагандисти – це дзеркало майбутньої поразки Москви. Їхні обличчя на телеекранах відбивають страх перед тим, що далі може бути з ними, і небажання змиритися, що дуже скоро їхньому розкішному та забезпеченому життю може прийти кінець.

Вони не всі встигли пройти стажування у  найвідомішого "політичного кілера" на телебаченні  Радянського Союзу Валентин Зоріна, якого у віці під 90 років режим знову повернув на російське телебачення. Однак все одно спромоглися колишню комуністичну ідеологію вправно перелицювати на імперську зверхність,  вдосконаливши цим тиранію часів культу особистості Путіна.

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Безальтернативний телевізор став центральним елементом боротьби Кремля в інформаційно-психологічній війні проти Заходу. Деформуючи історичну правду, пропагандисти подають Росію, як абсолютно іншу цивілізацію, що нібито безкомпромісно бореться з усіма тими "негативними проявами", які Сполучені Штати і Європа видають за цивілізаційний розвиток. Тому духовна і скрєпна Росія не має права програти "силам світового зла".

Деформуючи історичну правду, пропагандисти подають Росію, як абсолютно іншу цивілізацію, що нібито безкомпромісно бореться з усіма тими "негативними проявами", які Сполучені Штати і Європа видають за цивілізаційний розвиток. Тому духовна і скрєпна Росія не має права програти "силам світового зла"

Путінська ідеологія вправно маскується під пропагандистську "об’єктивність" телеведучих. Які, як років 50 тому Валентин Зорін, захлинаючись, розповідають про те, в яких безпросвітних злиднях живуть американці і європейці. Додаючи при цьому, що це відбувається саме тому, що Америка і Європа допомагає Україні.

Не дивлячись на те, що російські підходи до пропаганди ґрунтуються на методах і інформаційних прийомах часів холодної війни, з наголосом на заплутування та приховування її справжніх цілей, XXI століття внесло великі корективи в її модифікацію та осучаснення.

Так граючи зі споживачем пропаганди в "інформаційні наперстки", "чортова дюжина" бійців ідеологічного фронту творчо використовує абсолютно нові можливості сучасного нам інформаційного середовища, які неможливі були у часи колишнього СРСР. Путінський режим використовує інструменти та комунікаційні канали, які включають тепер інтернет, супутникове телебачення та традиційне радіо- та телевізійне мовлення, а також широкий спектр соціальних медіа, блогерів і представників аматорської журналістики. Не говорячи вже про тисячі фейкових акаунтів у Facebook, Twitter, LiveJournal і ВКонтакте, які ведуть російські пропагандисти. А це набагато збільшує аудиторію тих осіб, яких Москві необхідно зазомбувати дезінформацією.

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Тільки після падіння путінського кривавого режиму будуть відомі справжні обсяги розповсюдження по світу мегатонн пропагандистської дезінформації. Однак уже зараз можна з впевненістю сказати, що пропагандистська машина Москви виробляє свою "продукцію"  в неймовірно великих обсягах, і розповсюджує її через велику кількість комунікативних каналів.  Цілодобово працює армія інтернет-тролів, завданням яких є влаштовувати словесні баталії на дискусійних форумах та в розділах коментарів на вебсайт провідних західних видань. 

Пропагандистська машина Москви виробляє свою "продукцію"  в неймовірно великих обсягах, і розповсюджує її через велику кількість комунікативних каналів.  Цілодобово працює армія інтернет-тролів, завданням яких є влаштовувати словесні баталії на дискусійних форумах та в розділах коментарів на вебсайт провідних західних видань

Російська пропаганда діє агресивно, напористо і безперервно. А через те, що їм не потрібно подавати точно і правдиво об’єктивну реальність, московським  пропагандистам не треба чекати, щоб перевірити факти. Вони просто поширюють інтерпретацію подій у своєму трактуванні, яке найкраще підходить для реалізації заданих для них Кремлем тем і цілей. А це дозволяє їм бути надзвичайно оперативними, транслюючи першими "новини" про події або чиїсь рішення, які не відбулися або яких насправді не було.

Саме багаторічна інформаційна війна Росії з Україною і колективним Заходом підштовхнула Путіна до рішення вдертися в Україну. Диктатор і його подільники почали самі вірити в ті пропагандистські вигадки та нісенітниці, які вони з таким завзяттям продукували в інформаційному полі останні 20 років. Безперечно, що всі ті пропагандисти рашизму, котрі забезпечують тирану інформаційне зомбування населення необхідністю ведення війни, є воєнними злочинцями та мусять за це понести повну відповідальність.

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Саме багаторічна інформаційна війна Росії з Україною і колективним Заходом підштовхнула Путіна до рішення вдертися в Україну. Диктатор і його подільники почали самі вірити в ті пропагандистські вигадки та нісенітниці, які вони з таким завзяттям продукували в інформаційному полі останні 20 років

Після недавнього вбивства в Санкт-Петербурзі інформаційного кілера Владлена Татарського, головні російські пропагандисти тепер мають задуматися, хто ж з них може стати наступним. Адже на якомусь етапі сповзання Росії до поразки у війні з Україною, Путіну і його режиму буде вигідніше позбутися їх до того часу, як вони можуть потрапити до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Усі вони дуже багато знають того, що кремлівці воліли б зберегти назавжди в таємниці.

І тут відкривається вікно можливостей, щоб допомогти, наприклад Скабєєвій, Соловйову чи Симоньян виїхати на Захід. Стало б великим інформаційним ударом по путінській інформаційній фортеці, якби вони на BBC чи CNN виступили з викриттям інформаційної кухні Кремля, в роботі якої вони брали участь багато років, і тому можуть розповісти світовій громадськості про всі її нюанси.

Потрібно повідомити головним пропагандистам Путіна, що вони по суті опинилися в розстріляному списку. І якщо вони не хочуть потрапити під зачистку, то їм варто було б задуматися над тим, що ж робити далі.

Адже диктатор, щоб вижити самому і продовжити своє панування над Росією не зупиниться ні перед чим. Будуть знищуватися армійські генерали, що програють війну, і пропагандисти, які програють війну інформаційну.

Тому ті, хто фактично в останній момент зможуть зіскочити з поїзда путінської пропаганди, матимуть значний шанс отримати індульгенцію. І давати покази на суді Гаазі вже не як підсудні, а як свідки пропагандистських інформаційних злочинів режиму Путіна.

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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