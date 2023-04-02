Усе очевидніше, що усі спроби досягти компромісу з Москвою і добитися виведення російських військ з українських територій, приречені на провал. Оскільки від початку Путін не визнає українців окремим від росіян народом, а Україну незалежною державою. І все, що зараз хочуть в Кремлі – це отримати перепочинок у війні з Україною, щоб через декілька років напасти на нас знову.

Зараз серед російських еліт існує опозиція Путіну, очевидно, що з питання усунення диктатора від влади ведуться непублічні переговори із Заходом, проте, схоже, що не вироблена формула того, у який спосіб це можна зробити.

Тут потрібно пригадати, яким чином в СРСР політичному конкуренту Михайла Горбачова – Борису Єльцину вдалося позбавити його влади. Тільки за допомогою цілковито нестандартного і несподіваного підходу – ліквідувавши існування самого Радянського Союзу.

Усунути Путіна від влади легітимно, швидко і без значних силових та кривавих протистоянь в самій РФ можна тільки в один спосіб, ключем до котрого є введення посади віцепрезидент Російської Федерації

Та хоча, у випадку з Путіним, ситуація зовсім інша, однак застосування нестандартних підходів і тут могло б допомогти досягнути бажаного результату. Усунути Путіна від влади легітимно, швидко і без значних силових та кривавих протистоянь в самій РФ можна тільки в один спосіб, ключем до котрого є введення посади віцепрезидент Російської Федерації.

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Адже питання, що далі робити з Росією стає сьогодні як ніколи актуальним для всього демократичного світу. Путін, хоча й обіцяв передати владу, але весь час замотує це питання. Він патологічно боїться понести відповідальність за свої злочини, і тому склалася патова ситуація для російського істеблішменту: усунути Путіна вони поки що не спроможні, хоча й добре розуміють, що він веде Росію до повного краху, а якщо тирана не прибрати з влади найближчим часом, неконтрольована самоліквідація Російської Федерації стає все більше очевидною.

Склалася патова ситуація для російського істеблішменту: усунути Путіна вони поки що не спроможні, хоча й добре розуміють, що він веде Росію до повного краху

Тому оскільки палацовий переворот, чи усунення Путіна шляхом його фізичної ліквідації досі не розглядалися, єдиний легітимний правомірний шлях передачі влади від узурпатора до його правонаступника – це продублювати його владні повноваження через введення посади віцепрезидент Росії. І якщо вище керівництво ФСБ хоче залишитися живим, то вони це зроблять.

Так само як і прийшов час попередити та підготувати відповідні дії щодо можливого оприлюднення інформації про те, що десь у 2005 чи 2006 році справжнього Путіна було замінено, і фактично з того часу Росією править самозванець – "лже-Путін". І якщо Путін не хоче, щоб його публічно було викрито ще за його життя, то він вже зараз мусить погодитися на запропонований варіант полишення президентської посади.

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Швидко реалізувати цю політичну формулу можна наступним шляхом: Державна Дума Російської Федерації в терміновому порядку на своєму позачерговому засіданні приймає рішення – у зв’язку зі складною економічною і соціальною ситуацією в Росії та погіршенням стану здоров’я президента Путіна, у РФ вводиться посада віцепрезидента.

Державна Дума Російської Федерації в терміновому порядку на своєму позачерговому засіданні приймає рішення – у зв’язку зі складною економічною і соціальною ситуацією в Росії та погіршенням стану здоров’я президента Путіна, у РФ вводиться посада віцепрезидента

Очевидно, що у цьому випадку найскладнішим буде питання, щоб за це історичне рішення проголосували більшість депутатів Державної Думи. Та для політичних фракцій, котрі розуміють, що далі станеться з Росією, якщо Путін ще пів року залишатиметься у владі, шанс відвернення катастрофи мусить стати чисто технічним питанням.

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Все процедурно могло б виглядати наступним чином: до Держдуми вноситься пропозиція затвердити на посаді віцепрезидента Російської Федерації таку політичну фігуру яка, влаштовує всіх опонентів Путіна у владних елітах. Перед цим з депутатами проводиться відповідна роз’яснювальна робота і таким чином досягається переважна більшість голосів за подану пропозицію.

А другим пунктом, після офіційного затвердження посади віцепрезидента, на голосування ставиться внесення цієї зміни до конституції Росії. Це вони вміють швидко робити.

Далі, після короткого проміжку часу (максимум тижня, чи двох – краще менше) з часу утворення у РФ посади віцепрезидента, Путіна стимулюють зробити заяву, що у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я і неможливістю в повному обсязі виконувати свої обов’язки президента Російської Федерації, він приймає рішення відмовитися далі виконувати свої президентські обов’язки й виходить на пенсію.

Щоб операція легітимного усунення Путіна від влади була проведена успішно, потрібні узгоджені дії керівництва ФСБ і вищого армійського генералітету. І більшість військових генералів мають його підтримати

Таким чином віцепрезидент автоматично тимчасово стає легітимним президентом Росії, і зможе залишатися на цій посаді аж до президентських виборів, які мають відбутися у РФ у 2024 році. Щоб операція легітимного усунення Путіна від влади була проведена успішно, потрібні узгоджені дії керівництва ФСБ і вищого армійського генералітету. І більшість військових генералів мають його підтримати. Якщо вони не хочуть, щоб російська армія була остаточно розгромлена, а сама Росія уверглася в низку процесів хаотичної деградації, адже еліти просто будуть винищені цими процесами. В тому числі фізично.

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Формула реальності для наступної влади може бути такою: якщо ця тимчасова влада визнає злочини Путіна і готова запустити механізми подолання злочинного спадку путінського режиму, та ініціює процес відшкодування Україні усіх завданих війною збитків (оскільки це дуже складна проблема і потребує часу для її відпрацювання повністю), то така влада протримається декілька років, навіть більше.

Новий президент РФ має вивести усі російські війська зі всіх окупованих Росією територій України, включно з Кримом і Донбасом, і після цього можливі переговори про укладення договору про мир, виконання умов безпеки для міжнародної спільноти (в першу чергу – демілітаризація, денуклеаризація та деімперіалізація РФ) та виплату репарацій Україні

Новий президент РФ має вивести усі російські війська зі всіх окупованих Росією територій України, включно з Кримом і Донбасом, і після цього можливі переговори про укладення договору про мир, виконання умов безпеки для міжнародної спільноти (в першу чергу – демілітаризація, денуклеаризація та деімперіалізація РФ) та виплату репарацій Україні.

Представники силових кіл вже давно ведуть непублічні переговори з Заходом про припинення війни Росії з Україною та місце Російської Федерації у світовій спільності у повоєнний мирний період. Тому зараз настає час різко пришвидшити цей процес, надавши Російській Федерації можливість завершити путінську війну.

І введення в Росії посади віцепрезидента надає їй ключ до реальних змін та шанс використати, чи не останню можливість фізичного виживання еліт та часткового збереження їх статків. Головне, щоб там змогли правильно і вчасно ним скористатися.

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Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

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