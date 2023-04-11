Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Крим сам по собі з військової точки зору важка територія для бойових дій. Однак, щодо перспектив нашого контрнаступу, Кримський міст, якими росіяни перекидають техніку, може бути знищений дуже швидко. Повітряним та морським шляхом росіяни не зможуть постачати достатньої кількості техніки та боєприпасів для оборони Криму. Тому для них єдиним надійним шляхом може залишатись Перекопський перешийок", - пояснив Світан.



Експерт наголосив, що втримати Крим російській армії буде дуже складно



"Якщо Україна і далі буде отримувати військову підтримку, то цілком імовірно, що Крим буде деокупований ще до осені. Також нам потрібні будуть далекобійні засоби ураження, яким ми зможемо знищити Кримський міст і всі військові обʼєкти на території Криму. Далі ЗСУ можуть зайти до Криму і звільнити всю окуповану територію. Росіяни в Криму знаходяться в пастці. Оскільки за всю історію жодна армія, яка знаходилась в Криму не змогла втримати півострів. Та й виводити війська їм не буде куди", - додав він.

У суботу, 8 квітня, над Феодосією система протиповітряної оборони збила ракету. Окупаційна влада Криму заявила, що жертв та руйнувань немає.

8 квітня представниця президента в АРК Таміла Ташева заявила, що звільнення Криму, скоріш за все, відбудеться військовим шляхом.

У США прокоментували інформацію про можливі переговори України з РФ щодо Криму: лише Зеленський може визначити, чи готовий на це.