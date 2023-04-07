У США прокоментували інформацію про можливі переговори України з РФ щодо Криму: лише Зеленський може визначити, чи готовий на це
У Білому домі заявили, що не може бути переговорів по Україні без України, а ініціювати їх може лише президент Володимир Зеленський
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.
Представник Білого дому прокоментував публікації з сигналами про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму.
"Лише президент (України, – ред.) Зеленський може визначити, чи готовий і коли він готовий вести переговори, в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України", – наголосив Кірбі.
- Раніше один з радників Зеленського Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає дипломатичний шлях деокупації Криму кращим за військовий, бо він дозволить уникнути численних жертв.
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