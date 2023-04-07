Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Представник Білого дому прокоментував публікації з сигналами про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму.

"Лише президент (України, – ред.) Зеленський може визначити, чи готовий і коли він готовий вести переговори, в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України", – наголосив Кірбі.