Про це Ходжес розповів у інтерв'ю 24 каналу.

За словами генерала, він вірить, що до кінця наступного літа Україна звільнить окупований росіянами Крим.

"Український контрнаступ почався у вересні. Всі ці події варто розглядати в межах однієї картини, де праве крило контрнаступу – в Херсоні, а ліве – просувається в бік Маріуполя. Обидві ці лінії націлені зрештою на Крим. Крим – це приз. І я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа. До того моменту українці будуть відтісняти російські сили, нищити російську логістику", - сказав Ходжес.

Він також висловив переконання, що чорноморський флот РФ не завадить наступу ЗСУ.

"Російський флот буде переховуватися навколо Криму, бо дуже боїться наближення українських дронів або українських протикорабельних ракет. А в України при цьому всьому навіть немає флоту. Тобто це ще раз показує, наскільки все погано для росіян. Це, на мою думку, те, що чекає на нас попереду. Звичайно, критично важливо, щоб британці, американці та німці продовжували постачати Україні усе необхідне", - зазначив Ходжес.

Допоки ж він звернув увагу, що наразі росіяни готуються до оборони Херсону.

"Росіяни готують лінію оборони на обох берегах Дніпра. Вони будують нову лінію оборони на лівому березі Дніпра, де у них кращі позиції. Коли українці зачистять Херсон на правому березі, то зможуть підтягнути туди HIMARS і нищити російську логістику та оборонні споруди ближче до Криму. І це буде добре. Але все ж таки потрібно ще перебратися через річку. Генштаб, ясна річ, в курсі всього цього і підійде до наступної фази так само виважено, як робив це раніше", - переконаний Ходжес.

8 листопада бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим уже влітку наступного року.

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