Криптовалютна біржа Binance припиняє підтримку транзакцій з російськими картки Mastercard та Visa
Криптовалютна біржа Binance припиняє підтримку транзакцій із картками Visa та Mastercard, випущеними на території Росії. Обмеження починають діяти з 9 березня.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Binance, передає Еспресо.TV.
"Усі транзакції, ініційовані з використанням карток Mastercard і Visa, випущених у Росії, будуть недоступні на Binance", – йдеться у заяві компанії.
Крім того, всі операції з картками Mastercard та Visa, ініційовані фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні в межах Російської Федерації на цій платформі.
- Нагадаємо, Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу.
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