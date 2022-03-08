Криптовалютна біржа Binance припиняє підтримку транзакцій з російськими картки Mastercard та Visa

Про це йдеться в офіційному повідомленні Binance, передає Еспресо.TV.

"Усі транзакції, ініційовані з використанням карток Mastercard і Visa, випущених у Росії, будуть недоступні на Binance", – йдеться у заяві компанії.

Крім того, всі операції з картками Mastercard та Visa, ініційовані фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні в межах Російської Федерації на цій платформі.

