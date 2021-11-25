Кривдник Ломаченка Лопес розповів, що має зробити українець, аби отримати реванш
Абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес розповів, за якої умови може відбутися бій-реванш із українцем Василем Ломаченком
Про це повідомляє Complex.
За словами Лопеса, для бою з ним Ломаченко повинен піднятись у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг.).
"Якщо бій з Ломаченком колись відбудеться, якщо його команда хоче цього, то вони мають піднятися в першу напівсередню вагу. Нехай піднімаються, якщо хочуть досягти цього бою. Коли я бився з Ломаченком, то відчував себе надто легким. Мені здавалося, що він був важчий за мене. Я побив його чесно. Тож якщо ви, хлопці, хочете битися зі мною, вам треба щось мені дати. Я вірю, що Лома кращий за всіх бійців у першій легкій вазі. Я також думаю, що він переможе всіх легковаговиків", – сказав Теофімо Лопес.
У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком.
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