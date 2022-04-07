Krutь дасть два благодійні концерти у Львові для збору коштів на потреби ЗСУ

Таким чином артистка долучається до Українського мистецького фронту, який збирає кошти для ЗСУ, про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила Марина Круть.



Сьогоднішній концерт можна буде переглянути в прямому етарі на ютуб-каналі Еспресо тут:



"7 квітня о 20:00 я проведу олайн-концерт із бомбосховища, а 8 –го відбудеться живий концерт. Будуть приймати участь відомі львівські та українські музиканти Сергій Федорчук, Деніс Аду, Андрій Юскевич. Це талановиті музиканти зі Львова, Києва та інших міст України. Ще біженець з Харкова Микола Гончаренко на гітарі. На концерті будемо грати нову програму, а саме новий альбом, який мав би вийти, якщо б не війна. І ми його представимо в Джаз кафе. Виконаємо акустичну поп-джаз програму з моїми авторськими піснями, а також із піснями, які піднімають дух українцям", - сказала співачка.Марина Круть закінчила школу мистецтв за класом "бандура". Після 2016 року розпочала свою сольну кар'єру. У 2017 році взяла участь у талант-шоу "Х-фактор", а в 2020-му вийшла у фінал нацвідбору "Євробачення". Бандуристка родом із Хмельницького, де й перебуває зараз під час евакуації з Києва.Український мистецький фронт створили у середині березня 2022 року. Це вуличні концерти у Львові, із залученням найкращих музикантів країни. Мета - збір коштів для ЗСУ. Задля цього, в місцях, де проходитимуть перфоменси, розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО "Міжнародна асоціація мистців", далі їх передадуть їх на потреби окремого полку спеціального призначення "Азов".