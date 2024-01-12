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Благословляв "приєднання" Луганська до РФ: митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку оголосили підозру

12 січня, 2024 п'ятниця
13:36
Кримінал Василь Поворознюк

Служба безпеки повідомила про заочну підозру митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку, який підтримав окупантів і благословляв приєднання Луганська до Росії

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що у вересні 2022 року підсанкційний митрополит Луганської єпархії УПЦ (МП) Василь Поворознюк прибув до Кремля для участі в церемонії так званого приєднання тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.

Там він підтримав російське вторгнення та захоплення частини української території, зокрема Луганщини.

У травні 2022 року Поворознюк був на засіданні круглого столу, який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої резолюції, де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Оскільки митрополит переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У 2022 році президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти семи представників Української православної церкви московського патріархату.
Луганськ
УПЦ МП
СБУ
Луганщина
Війна з Росією
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