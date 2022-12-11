Про це йдеться на сайті президента в додатку до рішення Ради національної безпеки й оборони України.

Відомо, що санкції РНБО запровадили проти митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Андрія Коваленка, настоятеля Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександра Прокопенка та митрополита Луганського й Алчевського УПЦ МП Василя Поворознюка.

Крім того, у списку також настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександра Федорова, митрополит Бориспільського і Броварського УПЦ МП Антонія, керівника справами УПЦ МП Івана Паканича.

Також Рада нацбезпеки наклала санкції на митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ МП Мелетія, голови відділу зовнішніх церковних звʼязків УПЦ МП Валентина Єгоренка та архієпископа Костянтинівського Паїсія, вікарія Горлівської єпархії УПЦ МП Віктора Шинкарьова.

Відомо, що обмеження проти них всіх запровадили на пʼять років. Санкції передбачають зокрема блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород та заборону на виведення коштів за межі України.

22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків. 30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Там знайшли брошури із запереченням незалежності України.

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