Будує залізницю для перекидання військ РФ на передову: СБУ оголосила підозру "міністру транспорту ДНР"

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що мова йде про колишнього очільника головного управління автодоріг у Нижньогородській області РФ Володимира Тужиліна. У травні 2023 року його призначили "міністром транспорту" у тимчасово захопленій частині території Донеччини.

На цій так званій посаді фігурант займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ окупантів з Ростовської області в Україну. Насамперед це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території Росії у напрямку Донецька.

Водночас Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем.

За даними СБУ, ворог планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тужиліну про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави.

Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.