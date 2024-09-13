Будують судноремонтний завод для росіян: СБУ оголосила підозру посадовцям українського холдингу

Про це повідомила Служба безпеки України.

Згідно зі слідством, від початку повномасштабного вторгнення фігуранти підписали з російськими замовниками 6 контрактів загальною вартістю майже 100 млрд рублів на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ. Водночас вони реалізували кілька проєктів із будівництва метрополітену Москви.

Також у повідомленні йдеться, що український холдинг, за наявними даними, планує взяти підряд на реконструкцію верфі для підводних човнів у Санкт-Петербурзі.

"Як встановило розслідування, російська "філія" холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Щоб приховати свою протиправну діяльність в Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії", - розповідають у СБУ.

У ході обшуків підозрюваних було вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у фігурантів виявили злитки золота й майже $700 тис.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою)", - резюмують у СБУ.

Наразі триває розслідування. Фігурантам загрожує до 12 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ