Перетворив квартиру у "спостережний пункт" за ЗСУ у Запоріжжі: СБУ затримала підозрюваного

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився місцевий ІТ-фахівець, який працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ.

Чоловік облаштував у власній квартирі "спостережний пост", щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони. Для цього він придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом. За допомогою спеціалізованої оптики підозрюваний сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України). Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.