Перетворив квартиру у "спостережний пункт" за ЗСУ у Запоріжжі: СБУ затримала підозрюваного
Служба безпеки повідомила про підозру ІТ-фахівцю, який перетворив власну квартиру у "спостережний пункт" за Силами оборони у Запоріжжі
Про це повідомляє СБУ.
Так, підозрюваним виявився місцевий ІТ-фахівець, який працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ.
Чоловік облаштував у власній квартирі "спостережний пост", щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони. Для цього він придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом. За допомогою спеціалізованої оптики підозрюваний сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України). Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Агента ФСБ, який допомагав росіянам готувати серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території Запоріжжя, увʼязнили на 15 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.29Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе