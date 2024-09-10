В Україні на 15 років увʼязнили російського агента, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Про це повідомляє Служба безпеки.

Відомо, що фігурант діяв на Запоріжжі: коригував ракетні удари РФ і намагався встановити й передати окупантам локації опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової.

Увʼязненим став мешканець прифронтового селища на Запоріжжі, якого ФСБ дистанційно завербувала через проросійського блогера Юрія Подоляку.

Аби виконати завдання ворога, чоловік об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів українських військових. Після цього отриману інформацію передавав Подоляці, який "звітував" ФСБ.

"Під прицілом ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, які залучені до бойових операцій на південному фронті", - зазначають у СБУ.

Російського агента затримали під час виконання ним завдання окупантів у квітні 2022 року. Під час обшуку в нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які чоловік використовував у своїй діяльності.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмували в повідомленні.

Фігуранту призначили 15 років за ґратами з конфіскацією майна - квартири в Запоріжжі та автомобіля.