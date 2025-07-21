ДБР оголосило підозри трьом співробітникам НАБУ у скоєнні ДТП з постраждалими. НАБУ прокоментувало

Про це повідомляють пресслужби двох відомств.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), які є фігурантами кримінального провадження щодо трьох окремих дорожньо-транспортних пригод, що сталися у 2021 та 2023 роках. Внаслідок кожної з аварій постраждали люди — у деяких випадках ідеться про тяжкі тілесні ушкодження.

Обставини подій згідно з інформацією ДБР

В одній з аварій, що сталася у Києві, співробітник НАБУ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу транспортному засобу, який рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення авто правоохоронця виїхало з проїзної частини та здійснило наїзд на випадкового пішохода. Чоловік зазнав важких тілесних ушкоджень, унаслідок яких йому ампутували ліву ногу.

Інша ДТП трапилася на 61-му кілометрі траси Київ – Одеса. Правоохоронець під час обгону попутного авто не впорався з керуванням, не обрав безпечну швидкість, з’їхав з дороги й зіткнувся з будівлею автозаправної станції. Пасажирка його автомобіля отримала численні травми, зокрема переломи, розрив селезінки та забій головного мозку.

У третій пригоді, що також сталася у Києві, працівник НАБУ, керуючи службовим автомобілем, на регульованому перехресті скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. Потерпіла дістала травми середнього ступеня тяжкості.

За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступник Генерального прокурора повідомив про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Як повідомляє ДБР, щонайменше щодо двох із підозрюваних планується подання клопотань про тримання під вартою.

Реакція НАБУ

У відповідь на оприлюднену ДБР інформацію НАБУ поширило власну заяву, в якій підтвердило, що йдеться про три окремі дорожньо-транспортні пригоди, що сталися у 2021 році (дві події) та у 2023 році (одна подія). При цьому в НАБУ наголошують: у кожному з випадків працівники одразу надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали швидку та поліцію, а також поінформували відповідні служби.

Управління внутрішнього контролю НАБУ провело службові розслідування й підтвердило, що працівники не намагалися використати службове становище для уникнення відповідальності. Більше того — вони сприяли слідству, надаючи пояснення та всі необхідні документи.

У заяві НАБУ також ставиться під сумнів доцільність масових обшуків, проведених через події, що мали місце 2–4 роки тому, а також ініціювання запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Крім того, вказано, що одночасно подано клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність, на думку НАБУ, ризиків впливу на слідство.

У НАБУ наголошують: процесуальні рішення у таких справах мають ґрунтуватися на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності.