ДБР повідомило про підозру правоохоронцям із Донеччини, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям з Донецької області, які безпідставно здійснювали нарахування та виплату бойових доплат підлеглим
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"Керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області організував злочинну схему з незаконного нарахування та виплати бойових доплат підлеглим працівникам. Правоохоронець залучив до схеми двох очільників районних відділень та головного бухгалтера міжрайонного відділу правоохоронного органу Донецької області", - виявило слідство.
Фото: Державне бюро розслідувань
Незаконні нарахування здійснювались впродовж кількох місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та заходах з відсічі збройної агресії РФ. Так 24 правоохоронці незаконно отримали бойові доплати загальною сумою понад 2,6 млн грн.
Фото: Державне бюро розслідувань
Чотирьом правоохоронцям повідомлено про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та у службовому підробленні (ч. 1, 2 ст. 366 КК України).
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладення арешту на майно підозрюваних та відсторонення їх від посади.
- 3 серпня 2023 року правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.
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