ДБР повідомило про підозру правоохоронцям із Донеччини, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області організував злочинну схему з незаконного нарахування та виплати бойових доплат підлеглим працівникам. Правоохоронець залучив до схеми двох очільників районних відділень та головного бухгалтера міжрайонного відділу правоохоронного органу Донецької області", - виявило слідство.

Фото: Державне бюро розслідувань

Незаконні нарахування здійснювались впродовж кількох місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та заходах з відсічі збройної агресії РФ. Так 24 правоохоронці незаконно отримали бойові доплати загальною сумою понад 2,6 млн грн.

Фото: Державне бюро розслідувань

Чотирьом правоохоронцям повідомлено про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та у службовому підробленні (ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладення арешту на майно підозрюваних та відсторонення їх від посади.