ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та держпосадовців
Державне бюро розслідувань скасувало уже понад 800 рішень медико-санітарних експертних комісій про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам державних органів
Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.
За його словами, також наразі правоохоронці перевіряють понад 70 держорганів та 2630 медико-експертних справ посадовців.
Загалом вдалося розглянути понад 2 тисячі таких справ. З-поміж них понад 800 рішень скасували як необґрунтовані, у понад 400 випадків - змінили групу або термін інвалідності, а ще майже 100 посадовців викликали на дообстеження.
Найбільшу кількість справ щодо посадовців, яким скасували інвалідність, зафіксували у:
- Державній митній службі — скасовано 244 рішення із 587 розглянутих;
- Державній податковій службі — скасовано 161 рішення із 423 розглянутих;
- органах прокуратури — скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;
- Державній міграційній службі — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;
- Національній поліції — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.
Очільник ДБР нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію указом президента.
"Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій", - сказав Сухачов.
Директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.
- Станом на початок липня кількість скасованих рішень МСЕК про надання інвалідності посадовцям становила 445.
