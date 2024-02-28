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Директор департаменту Укрнафти передав знайомій у користування землю компанії і вимагав хабар: йому оголосили підозру

28 лютого, 2024 середа
11:11
Кримінал

Директору департаменту Укрнафти, який передав знайомій у користування земельні ділянки компанії, а згодом вимагав за це хабар, повідомили про підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Зазначається, що у 2018 році чоловік обіймав посаду начальника управління ПАТ "Укрнафта". Тоді він запропонував знайомій користуватись та здійснювати обробку 30 га землі, яка перебуває у володінні та розпорядженні управління "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта". За це посадовець просив щорічно сплачувати йому 80 тисяч гривень. 

У 2022 році жінка не змогла виплатити кошти через проблеми зі збором урожаю і чоловік почав їй погрожувати: він заявляв, що забере землю. Своєю чергою, жінка неодноразово просила укласти офіційний договір на користування землею. Втім, посадовець їй відмовляв. 

"Під час чергової зустрічі у грудні 2023 року жінка знову ініціювала процес офіційного оформлення її права на користування землею. На вказану пропозицію чоловік повідомив, що спочатку жінка має сплатити йому особисто 160 тис. грн за користування ділянками за 2022-2023 роки, а вже потім він допоможе їй і домовиться з уповноваженими особами про укладення з нею договорів на оренду землі", - йдеться у повідомленні. 

Чоловіка затримали під час отримання другої частини хабаря у розмірі 80 тис. грн. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб компанії, уповноважених на укладання договорів користування земельними ділянками компанії (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали в Офісі генпрокурора. 

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше СБУ затримала двох депутатів міськради, які вимагали хабарі за вирішення "земельного питання" на Львівщині. Їх підозрюють в організації незаконної схеми надання дозвільних документів на довгострокову оренду землі під будівництво у місцевій ОТГ.
Теги:
Суспільство
Україна
Полтава
Офіс генпрокурора
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