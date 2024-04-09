Директорці музею "Київська фортеця" оголосили підозру у розтраті 868 тис. грн на реставрації
Директорка музею "Київська фортеця" уклала договір з підрядником щодо реставрації за завищеною ціною: їй повідомили про підозру у розтраті 868 тисяч гривень
Про це інформує поліція Києва.
Вказано, що директорка Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці по завищених цінах.
"В ході досудового розслідування ми встановили, що порушниця підписала акти приймання виконаних робіт, у яких вартість будівельних матеріалів була значно завищена. Відтак своїми діями вона завдала збитків Національному музею на суму 868 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Директорці музею повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На Ужгородщині очільниця сільської ради отримала підозру в розтраті понад пів мільйона гривень із бюджету громади. Зараз встановлюють інших причетних до цієї справи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.86 Купівля 38.86Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.12Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе