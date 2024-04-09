Директорці музею "Київська фортеця" оголосили підозру у розтраті 868 тис. грн на реставрації

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що директорка Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" уклала угоду з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці по завищених цінах.

"В ході досудового розслідування ми встановили, що порушниця підписала акти приймання виконаних робіт, у яких вартість будівельних матеріалів була значно завищена. Відтак своїми діями вона завдала збитків Національному музею на суму 868 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Директорці музею повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.