Допомагав Росії у захопленні Вовчанська: СБУ затримала підозрюваного
Служба безпеки повідомила про підозру місцевому підприємцю з Харківської області, який пішов на співпрацю з РФ та допомагав ворогу у захопленні Вовчанська
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що місцевий підприємець під виглядом вирішення комерційних питань об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Також підозрюваний використовував своїх колег та знайомих, через яких дізнавався інформацію.
"Звітуючи" окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує до 8 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки повідомила про підозру жителю Харківщини, який пішов на співпрацю з Росією та передавав ворогу координати засобів ППО над містом.
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