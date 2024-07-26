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Двом окупаційним чиновницям з Криму повідомили про підозру в колабораціонізмі

Юлія Лаврук
26 липня, 2024 п'ятниця
15:45
Кримінал СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру в колабораційній діяльності двом високопосадовицям окупаційної адміністрації у Криму

Зміст

Про це повідомляє Головне управління СБУ в АР Крим.

Йдеться про "заступницю міністра житлової політики та державного будівельного нагляду" і "першу заступницю міністра культури". За даними слідства, у 2023 році фігурантки за власною згодою були призначені на керівні "посади" у незаконних органах влади.

Зазначається, що під час виконання своїх так званих службових обов’язків вони займались насадженням окупаційного режиму в анексованому Криму. Крім того, одна з них брала участь у створенні окупаційних "установ", які поширюють прокремлівські наративи на ТОТ Херсонщини.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранткам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Оскільки зловмисниці перебувають на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України зібрала доказову базу на одного з головних пропагандистів Кремля у тимчасово окупованому Донецьку Миколу Черкашина.
Теги:
Крим
СБУ
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
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