Керує одним із ключових рупорів Кремля: СБУ повідомила про підозру очільнику "Медіахолдингу ДНР" Черкашину

Про це повідомляють прессдужба СБУ та Офісу генпрокурора.

На цій "посаді" він змінив Романа Беседіна, який очолював окупаційний інформресурс до липня 2023 року і отримав заочну підозру від слідчих СБУ.

З того часу Черкашин керує одним із ключових рупорів Кремля на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

До складу ворожого "медіахолдингу" входить 24 онлайн- та друкованих видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій.

Усі вони за вказівкою Черкашина публічно виправдовують війну проти України та воєнні злочини росіян.

Також підконтрольні Черкашину інформресурси активно "розганяють" фейки про оперативну ситуацію на передовій та прифронтовій території України.

Для цього колаборант задіяв десятки "воєнкорів", яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму.

Крім того, Черкашин залучає підлеглих пропагандистів на "підмогу" центральним телеканалам РФ для підготовки замовних сюжетів, зокрема зі східного фронту.

"Ставши генеральним директором псевдовідомства, що підпорядковується "міністерству інформації ДНР", чоловік акцентує увагу редакторів медіаресурсів на розповсюдженні антиукраїнського контенту", - повідомляють в ОГП.

За даними слідства, раніше Черкашин працював у різних медійних проєктах регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав підконтрольних кремлю терористів "ДНР".

Згодом фігурант увійшов до кола довірених осіб гауляйтера Пушиліна, який потім особисто сприяв його призначенню "гендиректором" окупаційного "медіахолдингу".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Черкашину про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованих територіях України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.