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Ексдепутатам ОПЗЖ оголосили підозри у викраденні 32 суден торговельного флоту України

26 січня, 2024 п'ятниця
06:28
Кримінал

СБУ повідомила про підозру ексдепутатам ОПЗЖ, які вкрали 32 судна торговельного флоту України, зокрема державної компанії "Українське Дунайське пароплавство", на суму понад 80 млн грн

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство".

Слідство встановило, що фігуранти привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн.

За даними СБУ, оборудку організували двоє колишніх депутатів Одеської обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії.

У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден.

"Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію", - йдеться у повідомленні.

Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу, де їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які надалі фігуранти використовували у власних комерційних цілях на території України, але уже під іншою реєстрацією.

Наразі правоохоронці встановили місцеперебування всіх викрадених суден та заарештували їх, наголосили в СБУ.

Експертизи підтвердили, що "нові" плавзасоби виготовлено із комплектуючих річкових плавзасобів державного підприємства.

Трьом організаторам оборудки й трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтями КК України:

  • ⁠ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);
  • ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

  • Служба безпеки спільно з Нацполіцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України, організатором якої виявився підприємець із Києва.
Теги:
Економіка
Україна
СБУ
ОПЗЖ
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