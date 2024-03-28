Ексголову ДФС Насірова залишили під вартою ще на два місяці
Вищий антикорупційний суд у четвер, 28 березня, продовжив строк тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в понад 722 млн грн
Про це інформує САП.
Відтак Насіров залишиться під вартою до 26 травня 2024 року.
"Разом із тим суд вкотре зменшив обвинуваченому розмір застави як альтернативного запобіжного заходу – з 70 млн грн до 65 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Справа ексголови ДФС Романа Насірова
18 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові ДФС Насірову та бізнесмену Бахматюку за отримання 5,5 млн доларів і понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Про підозру в підкупі також повідомили власнику агрохолдингу.
31 жовтня 2022 року Насірова взяли під варту з альтернативою застави 523 млн грн. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжували. Загалом Насіров перебуває у СІЗО понад рік.
У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу з 532 млн грн до 107 млн грн. Згодом це рішення скасувала апеляція. Проте до сьогодні розмір застави Насірову неодноразово зменшували, спершу до 261 млн грн, а згодом і до 120 млн грн.
Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних і незаконних рішень про відтерміновування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залученим у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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