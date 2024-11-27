Екснардепа Царьова засудили до 8 років із конфіскацією майна на 460 млн грн

Про це повідомила СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки України колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Цього разу його визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia, оскільки фігурант переховується від правосуддя.

Суд призначив Царьову 8 років за ґратами й конфіскував майно на 460 млн грн, зокрема:

два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;

квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

У матеріалах справи йдеться, що ексдепутат регулярно фінансує бюджет РФ, сплачуючи "податки" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України)", - резюмує СБУ.