Екснардепа Царьова засудили до 8 років із конфіскацією майна на 460 млн грн
Україна заочно засудила колишнього народного депутата Олега Царьова до 8 років та конфіскувала належне йому майно на 460 млн грн
Про це повідомила СБУ.
"За доказовою базою Служби безпеки України колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Цього разу його визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ", - йдеться в матеріалі.
Зазначено, що розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia, оскільки фігурант переховується від правосуддя.
Суд призначив Царьову 8 років за ґратами й конфіскував майно на 460 млн грн, зокрема:
- два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;
- квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;
- земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.
У матеріалах справи йдеться, що ексдепутат регулярно фінансує бюджет РФ, сплачуючи "податки" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.
"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України)", - резюмує СБУ.
- 2 лютого Суд заарештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова. Загальна вартість арештованої нерухомості - майже пів мільярда гривень.
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