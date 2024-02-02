Суд арештував нерухомість ексдепутата Олега Царьова вартістю майже пів мільярда грн

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов.

Зазначається, що блокування активів Царьова дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних людей.

Правоохоронці встановили, що після окупації Криму Царьов переоформив свій санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує податки до бюджету Росії.

Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів. Гроші він сплачує безпосередньо на рахунки Росгвардії.

Тож СБУ повідомила Царьову про ще одну підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.