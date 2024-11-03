Ексочільник Одеського ТЦК Борисов, сидячи у СІЗО, намагався оформити собі інвалідність, - ЗМІ

Про це інформує Главком з посиланням на дані судового реєстру.

За даними слідства, Борисов, перебуваючи під вартою вже близько 15 місяців, намагався оформити собі групу інвалідності, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений зі Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Захист підозрюваного наполягав, що Борисов має "букет хвороб" і потребує постійного медичного нагляду, однак суд залишив його під вартою.

Паралельно суд призначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, зменшивши її розмір з 69,7 млн грн до 39,3 млн грн. Якщо Борисов внесе ці кошти, він зможе вийти з-під варти.

Що відомо про справу колишнього військкома Борисова

22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

Вже 24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід Євгенові Борисову. Його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

У листопаді суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. Зазначалося, що колишній військком перебуватиме під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 грудня 2023 року включно.

У квітні 2024 року ДБР завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення Євгена Борисова. Слідство встановило факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном на загальну суму понад 190 млн грн.

"Різниця між вартістю набутих активів і законними доходами фігуранта та членів його сімʼї становить понад 140 млн грн. Походження цих коштів не підтверджене жодними документами", - розповіли в ДБР.

8 жовтня прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах.